Roma, 28 nov. (askanews) – La Roma di fine ottocento, appena diventata Capitale del neonato Regno d’Italia in una raccolta inedita di trenta acquerelli che ne raccontano i luoghi più significativi: è la mostra delle opere di Ettore Roesler Franz (Roma, 1845-1907), “Memoria di una Roma scomparsa”, che è visitabile presso l’Istituto italiano di cultura di Londra fino al 29 gennaio 2027.

La mostra, inaugurata dal direttore dell’Istituto Francesco Bongarrà alla presenza degli eredi del pittore romano, raccoglie acquerelli e fotografie storiche che rievocano Roma e la campagna italiana di fine Ottocento. Gli acquerelli originali, provenienti dalla collezione familiare dell’artista, sono organizzati in sezioni tematiche: le strade e le piazze della Roma scomparsa; la Via Appia Antica e la Campagna Romana; Tivoli e i suoi dintorni;

gli acquedotti; le paludi del Lazio; altri scorci d’Italia.

Roesler Franz intrattenne legami profondi con il mondo anglosassone: parlava inglese, utilizzava materiali britannici per i suoi dipinti e soggiornò più volte in Gran Bretagna, esponendo le sue opere alla Dudley Gallery, alla Royal Academy e al Royal Institute of Painters in Watercolours.

Le sue creazioni circolarono ampiamente a livello internazionale: in Europa (soprattutto in Gran Bretagna), negli Stati Uniti, in Canada, in Argentina, in Sudafrica e in Australia.

Accanto ai dipinti, su un maxischermo scorrono le fotografie d’epoca degli stessi luoghi scattate da Roesler Franz con il suo kinegrafo, una primordiale macchina fotografica, e per la maggior parte ora conservate nell’Archivio Alinari. Il confronto mette accanto due modi di documentare il territorio: quello pittorico e quello fotografico, testimonianza diretta dei luoghi e dei loro cambiamenti. “Questo progetto – ha spiegato Bongarrà – propone una riflessione sul valore attuale del disegno come strumento per osservare e interpretare la città. Le immagini del passato diventano così un punto di partenza per capire l’identità dei luoghi e le trasformazioni che li attraversano”.