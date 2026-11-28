Roma, 28 nov. (askanews) – Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, firmando il nuovo record del circuito Ricardo Tormo con il tempo di 1’27”844. Il pilota dell’Aprilia domina le qualifiche e centra la terza pole consecutiva dopo quelle ottenute a Lusail e Portimao.

Alle sue spalle si piazza Marc Marquez, che chiude secondo con un ritardo di 463 millesimi. Il neo campione del mondo manca così l’obiettivo della 79esima pole in MotoGP nell’ultimo sabato di qualifiche della sua carriera. Completa la prima fila Raul Fernandez, terzo con l’Aprilia del team Trackhouse a 589 millesimi.

Quarto posto per Alex Marquez, davanti a Jorge Martin, quinto. Fabio Di Giannantonio è sesto, mentre Enea Bastianini, dopo aver superato il Q1, conquista la settima posizione con la KTM Tech3. Ottavo Pol Espargaro, seguito da Fermin Aldeguer e Pedro Acosta, che completano la top ten.

“Un giro veramente perfetto, sono molto contento. Una bella mattinata in generale, sono contento di questa pole per entrambe le gare”, ha commentato Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo lavorato bene, ma sono tutti molto veloci. Marc e Raul di passo sono forti, quindi sarà una bella battaglia”.