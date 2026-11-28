(Adnkronos) – “Per Zambon essere di nuovo al fianco di confederazione Parkinson e fondazione Limpe , è motivo di grande entusiasmo, proprio perché insieme sia alla società scientifica che all’associazione paziente, abbiamo condiviso un percorso di ascolto rispetto a quelli che sono i bisogni reali del paziente con malattia di Parkinson”. Lo ha detto Rossella Balsamo, direttore medico di Zambon Italia e Svizzera, all’evento di presentazione di ‘Un, due, tre, stella!’, il cortometraggio vincitore del primo contest cinematografico sulla vita con la malattia, promosso in occasione della giornata nazionale del Parkinson dalla confederazione Parkinson Italia con il patrocinio della Fondazione Limpe ed il supporto non condizionante di Zambon.

“Poiché il cinema ha un grande privilegio – ha proseguito Balsamo – cioè quello di rendere accessibile e comprensibile degli elementi molto complessi, come ad esempio quelli della malattia di Parkinson, attraverso il racconto di storie ed emozioni, ci è sembrato che si sposasse perfettamente, rendendo efficace il nostro impegno in merito, ossia parlare della malattia di Parkinson, aumentare la sensibilizzazione su quello che è l’impatto che la malattia ha nella quotidianità della vita del paziente, ma anche dei caregiver, e soprattutto portare all’attenzione quelli che sono gli elementi meno visibili”.

“Penso ad esempio alle fluttuazioni motorie che rappresentano un sintomo che a dieci anni dall’esordio della malattia colpisce circa otto pazienti su dieci, con un impatto molto importante su quelli che sono, ad esempio, gli impegni quotidiani del paziente. E quindi, attraverso il racconto cinematografico, grazie al coinvolgimento dei giovani, ci è sembrato estremamente efficace guardare con uno sguardo nuovo proprio al paziente stesso e al suo modo di vivere la malattia di Parkinson”, ha poi concluso.