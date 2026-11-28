(Adnkronos) – La Lazio, capolista della Serie A, torna in campo per difendere il primato. La squadra di Gattuso sfiderà il Torino di Abate, oggi, sabato 28 novembre, all’Olimpico Grande Torino, in uno degli anticipi della 13esima giornata. I biancocelesti sono primi in classifica con 32 punti, a +2 sulla Roma e a +3 sull’Inter. La Lazio arriva dal successo contro il Lecce per 3-0, mentre i granata devono riscattare il ko per 1-0 dell’ultimo turno contro il Napoli.

Torino-Lazio scendono in campo oggi, sabato 28 novembre, alle ore 18.

Torino 4-3-2-1: Perri – Patterson, Coco, Comuzzo, Cacciamani – Gineitis, Mandragora, Casadei – Vlasic, Adams, Simeone. All. Abate.

Lazio 4-3-3: Mandas – Pedraza, Provtsgaard, Doekhi, Floriani Mussolini – Frattesi, Belahyane, Dele Bashiru – Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

La partita tra Torino e Lazio sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 214 (per gli abbonati con Zona Dazn). La sfida sarà disponibile in streaming sull’app di Dazn.