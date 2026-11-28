Milano, 28 nov. (askanews) – Shade, hitmaker multiplatino tra i più riconoscibili della scena musicale italiana, torna con “Volevo solo dirti” (produzione Ventura’s, distribuzione Believe), il nuovo singolo, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

In un momento in cui siamo sempre più connessi ad internet, ma spesso incapaci di comunicare davvero, Shade torna a raccontare le emozioni e le relazioni umane, temi da sempre presenti nella sua musica.

“Volevo solo dirti” è un invito a riumanizzare i rapporti, a riscoprire il valore di uno sguardo e di una connessione umana autentica, in un mondo in cui sembra più facile affidare i propri pensieri a uno schermo o persino all’intelligenza artificiale, mentre facciamo fatica a trovare le parole giuste davanti alla persona che amiamo. Scritto da Shade e prodotto da Jaro, il brano racconta il momento in cui ami ancora qualcuno, ma sai che restare non basta più. Le promesse diventano domande senza risposta e le parole più importanti arrivano quando non c’è più nessuno ad ascoltarle. Ancora una volta, l’artista riesce a dare voce ad emozioni difficili da esprimere, ricordandoci che essere quelli che se ne vanno non significa necessariamente essere quelli che smettono di amare.

Dopo una carriera costellata di hit, certificazioni (12 dischi di platino e 4 dischi d’oro) e numeri da capogiro, forte di una community che lo segue tra musica e social, Shade, nome d’arte di Vito Ventura, rapper, freestyler, doppiatore e conduttore torinese classe 1987, è pronto a tornare il 27 novembre con “Volevo solo dirti”, un brano che invita a riscoprire il valore dei rapporti autentici, l’importanza del confronto e della capacità di esprimere ciò che si prova guardandosi negli occhi.