Roma, 28 nov. (askanews) – “La presidente del Consiglio continua ad alimentare lo scontro con la magistratura. Lo ha fatto manifestando uno scrupolo di coscienza, ma si tratta di ottemperare a un debito dello Stato per indennità pregresse. Non ho visto da parte del presidente Meloni, però, nessun travaglio interiore quando si è trattato di incrementare indennità di ministri e sottosegretari, mascherandoli come rimborso spese”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, nel suo intervento all’assemblea dell’Anm in corso a Napoli.

“Non ho visto – ha aggiunto – nessuno scrupolo da parte della presidente Meloni quando, in momento e in una stagione di grandi difficoltà economiche e sociali si è impegnata senza un voto parlamentare a programmare tantissime spese folli per i nostri armamenti, 7 miliardi per omaggiare Trump, acquistare ulteriori F35”.