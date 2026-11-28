NAPOLI (ITALPRESS) – “Vorrei sgombrare il campo da un equivoco. Forza Italia non è contro la magistratura. Sarebbe una contraddizione rispetto alla nostra cultura politica. Siamo un movimento liberale e garantista. Il garantismo è nelle nostre radici, è una delle ragioni per le quali Silvio Berlusconi fondò Forza Italia”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati, in corso a Napoli.



“Abbiamo contrastato gli abusi, gli eccessi, la spettacolarizzazione delle inchieste, i processi celebrati sui giornali e in televisione prima che nelle aule dei tribunali. Non abbiamo condiviso una certa ideologia e certi metodi della giustizia – un certo fare sommariamente giustizia – a partire dalla stagione di Mani Pulite – ha aggiunto -. Abbiamo espresso giudizi severi su taluni comportamenti e continueremo a farlo, se necessario. Sappiamo però che sarebbe ingiusto estendere quei giudizi all’intera magistratura italiana, ignorando il lavoro della stragrande maggioranza delle toghe che operano con rigore, equilibrio, discrezione, spesso in condizioni difficili se non proibitive”.



“Il referendum costituzionale di marzo ha visto un confronto intenso, anche duro, tra noi. Abbiamo sostenuto il Sì, convinti che quella riforma potesse rafforzare le garanzie dei cittadini – ha spiegato il segretario nazionale di Forza Italia -. Rispettiamo il responso delle urne, ma non possiamo ignorare le ragioni e le aspettative degli oltre dodici milioni di elettori che hanno votato a favore. Do atto al Presidente Tango di averlo riconosciuto”.



“Continuo a credere che il tema delle garanzie debba unirci, noi di Forza Italia e voi magistrati. Possiamo dissentire sugli strumenti per renderle più efficaci, ma dovremmo condividere la volontà di rafforzarle. Le garanzie dei cittadini non sono una rivendicazione della politica nei confronti della magistratura. Devono essere un impegno comune della politica e della magistratura nei confronti dei cittadini – ha proseguito -. Ecco perchè sono qui a proporvi di andare insieme oltre il referendum e stringere perciò un Patto per lo Stato di diritto”.



“Il nuovo umanesimo al quale avete dedicato questo Congresso ci richiama alla ragione fondamentale per la quale esistono le istituzioni in uno Stato liberale: la persona nella sua libertà, nella sua dignità, nella sua irriducibile individualità. Nella capacità di tutelarne concretamente i diritti si misura la qualità di una democrazia – ha aggiunto Tajani -. Questo è il senso del Patto per lo Stato di diritto che vi sottopongo. Per ciò che mi riguarda, sono pronto a ripartire da zero. Ovvero dai fondamentali. Dalla Costituzione. Dai diritti delle persone. Dalla buona fede con cui Forza Italia e l’Anm – la politica e la magistratura – potranno e dovranno servire il Paese e i cittadini”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).