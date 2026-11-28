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Roma, 28 nov. (askanews) – La Spagna è in vantaggio 1-0 nella semifinale delle Final Eight di Coppa Davis contro la Gran Bretagna alla BolognaFiere Arena. Nel primo singolare lo spagnolo Rafael Jodar ha superato il britannico Cameron Norrie in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Ora in campo Carlos Alcaraz contro Arthur Fery, nel secondo singolare che può valere la qualificazione alla finale. Se la squadra guidata da capitan David Ferrer dovesse vincere anche questo match, staccherebbe subito il pass per la finale di domani, dove affronterebbe l’Italia.
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