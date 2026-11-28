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VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Palmi, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di 102.000 euro.
Il provvedimento emesso dal Tribunale di Palmi, scrivono i finanzieri in una nota, ha interessato beni e disponibilità riconducibili a un soggetto residente nella provincia di Vibo Valentia, 68 anni, già condannato con sentenza definitiva per il reato di ricettazione.
L’esecuzione della misura cautelare reale costituisce l’esito di specifici accertamenti economico-patrimoniali sviluppati dai militari del Gruppo di Vibo Valentia, su delega dell’Autorità Giudiziaria procedente, “finalizzati alla ricostruzione delle disponibilità patrimoniali riconducibili al soggetto interessato e alla verifica dei presupposti previsti dalla normativa in materia di confisca allargata”.
Le attività investigative hanno consentito di individuare “un compendio patrimoniale costituito da un terreno della superficie di circa 10.000 metri quadrati, tre automezzi e disponibilità finanziarie, successivamente sottoposti a sequestro fino alla concorrenza dell’importo complessivo di 102.000 euro”.
La confisca allargata, disciplinata dall’art. 240-bis del Codice Penale, costituisce uno strumento di contrasto all’accumulazione di patrimoni di provenienza illecita, applicabile nei casi e alle condizioni previste dalla legge, anche attraverso la valutazione della sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del soggetto e i redditi dichiarati o l’attività economica svolta.
L’operazione si inserisce nel quadro delle attività istituzionali svolte dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, per l’individuazione e l’aggressione dei patrimoni di possibile provenienza illecita, mediante l’impiego delle specifiche competenze investigative del Corpo in materia economico-finanziaria.
-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-
(ITALPRESS).
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