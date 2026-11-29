NAPOLI (ITALPRESS) – A Ercolano sono stati scoperti 129 petardi killer Kobra stipati in un garage, i petardi della tragedia che costò la vita a 3 persone. Arrestati padre e figlio.

Esattamente due anni fa, una fabbrica abusiva di petardi saltò in aria in via Patacca 94. Morirono un 18enne, padre di una bimba di quattro mesi, e due gemelle di 26 anni. Stavano confezionando i candelotti Kobra, resi tristemente celebri proprio da questa tragedia.

Oggi, i carabinieri della tenenza di Ercolano, nella stessa cittadina, hanno sequestrato 129 petardi Kobra. Erano stipati nel garage di padre e figlio di 55 e 21 anni. Avrebbero potuto causare danni rilevanti, uccidendo entrambi.

I militari hanno sequestrato il carico, affidandolo agli artificieri del nucleo investigativo di Napoli.

I due sono stati arrestati per detenzione illegale di materiale esplodente e portati in carcere, in attesa di giudizio.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).