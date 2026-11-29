Roma, 29 nov. (askanews) – L’etiope Siyum Diriba Tola e la keniana Lucy Chepoghon Chelele hanno vinto la 42esima edizione della Estra Firenze Marathon, che ha fatto registrare il record di partecipanti con 13mila maratoneti al via, ai quali si sono aggiunti altri 3mila runner impegnati nella Garmin 10K. Tola ha tagliato il traguardo in 2h09:21, migliorando di circa due minuti il proprio primato personale. Alle sue spalle i keniani Silas Kipkoech Sugut, secondo in 2h10:26, e Meshack Kibil Kimutai, terzo in 2h11:27.

Il primo italiano è stato Riccardo Mugnosso, quinto assoluto in 2h14:01. “Ho fatto la gara che volevo, puntavo a entrare nella top five e a mantenere i miei tempi, sono davvero soddisfatto”, ha commentato l’azzurro.

In campo femminile Chelele ha dominato la prova chiudendo in 2h25:51, anche in questo caso con un nuovo primato personale. Seconda la connazionale Patience Jebet Kimutai in 2h29:27, terza Gladys Chemutai in 2h33:16. Quarta assoluta e prima italiana Alessia Tuccitto, che ha fermato il cronometro a 2h34:41, migliorando di quasi cinque minuti il proprio record. “Firenze mi ha dato la soddisfazione di correre la gara che volevo, in questo momento, ma penso di poter fare ancora di meglio”, ha detto.

Nella Garmin 10K affermazione maschile di Nikolas Loss in 30:35, davanti a Martino De Nardi (30:41) e al giapponese Kensuke Kawasaki (31:46). Tra le donne vittoria della francese Charline Heu in 34:34, seguita dalla slovacca Zofia Hujsova (35:26) e da Maddalena Pizzamano (36:09).

La manifestazione, accompagnata dal tifo di migliaia di persone lungo le strade del capoluogo toscano, ha coinvolto anche i 2.500 volontari impegnati nell’organizzazione. La giornata di sabato era stata dedicata alla Ginky Family Run e alla 3x7K Fiorentina Charity Run. Una sintesi della maratona sarà trasmessa da Rai Sport HD lunedì 30 novembre alle 22.50.