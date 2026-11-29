(Adnkronos) –

“Perché giudici e pubblici ministeri non incontrano chi ha subito conseguenze di errori giudiziari?”. E’ la domanda che Beppe Grillo pone dal suo blog in un lungo post sul tema della giustizia. “Vi sembra normale che l’Associazione Nazionale Magistrati organizzi incontri invitando politici che li incensano da destra e da sinistra? Vorrei rivolgere all’Associazione Nazionale Magistrati una proposta un po’ diversa: perché non organizzare una giornata nella quale giudici e pubblici ministeri incontrino direttamente le persone che hanno subito le conseguenze di errori giudiziari? Persone condannate in primo grado e assolte dopo anni, magari per non aver commesso il fatto; persone che hanno trascorso mesi, se non anni, in carcere da innocenti”, scive.

“Vorrei che potessero raccontare ai magistrati che cosa hanno significato per loro quegli anni: il lavoro perduto, le attività fallite, i conti bloccati, i debiti, la reputazione compromessa, le famiglie distrutte dall’angoscia. Perché dietro ogni fascicolo, che magari viene rinviato di uno, due, tre, quattro anni, ci sono persone, ci sono madri, padri, figli, fratelli, sorelle; ci sono intere famiglie che soffrono. Un esempio di apertura delle istituzioni esiste già: nel 2018 la Corte costituzionale ha avviato il progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”, portando i giudici a incontrare direttamente i detenuti”, prosegue Grillo.

“Perché però non fare un passo ulteriore? Immagino un incontro nel quale anche i magistrati che hanno avuto un ruolo in procedimenti in cui sono stati riconosciuti errori giudiziari, ingiuste detenzioni o di procedimenti durati anni e conclusi con un’assoluzione, possano sedersi davanti a queste persone, ascoltarle, comprendere quello che hanno passato e avere il coraggio di chiedere loro scusa. Non un tribunale contro i magistrati nè una gogna pubblica ma un incontro di umanità, responsabilità e consapevolezza”, scrive ancora Grillo.

“Un risarcimento economico non restituisce anni di vita, una sentenza di assoluzione non cancella la sofferenza vissuta. Vorrei introdurre un principio che va oltre il codice penale, un codice di umanità e di amore. Ascoltare queste persone, guardarle negli occhi e riconoscere il loro dolore sarebbe un grande segno di forza e di maturità delle istituzioni. I rappresentanti della giustizia non dovrebbero avere paura di incontrare le persone che hanno sofferto a causa degli errori della giustizia stessa. Proprio da quell’incontro potrebbe nascere una giustizia veramente più umana”, conclude Grillo.