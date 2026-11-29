(Adnkronos) – E’ il giorno dell’attesissima finale di Coppa Davis. Oggi, domenica 29 novembre, si affrontano a Bologna l’Italia capitanata da Filippo Volandri e la Spagna, guidata in panchina da David Ferrer. Gli azzurri arrivano dal successo sofferto contro la Repubblica Ceca per 2-1 (decisiva la vittoria di Musetti e Vavassori nel doppio, mentre gli iberici hanno avuto la meglio con un netto 2-0 sulla Gran Betagna. Ecco orario e dove vedere la finale di Coppa Davis Italia-Spagna in tv (anche in chiaro) e streaming.

Quando si gioca la finale di Coppa Davis Italia-Spagna? La sfida andrà in scena oggi, domenica 29 novembre, a Bologna:

– dalle 15 primo singolare tra i numeri due, Lorenzo Musetti-Rafael Jodar;

– a seguire secondo singolare tra i numeri uno, Flavio Cobolli-Carlos Alcaraz;

– a seguire l’eventuale doppio: per l’Italia, con ogni probabilità scenderanno in campo Andrea Vavassori e Lorenzo Musetti e per la Spagna Marcel Granollers e Calos Alcaraz.

La finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna di oggi, domenica 29 novembre, sarà visibile in chiaro su SuperTennis e su Rai 1, ma anche in streaming sul sito di SuperTennis e su Rai Play.