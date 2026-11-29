ROMA (ITALPRESS) – Da oltre 35 anni Mazda continua ad affinare la MX-51 senza reinventarla. Il Model Year 2027 evolve senza perdere ciò che la rende unica, spiega una nota, “leggerezza e piacere di guida rimanendo fedele alla sua vocazione di sportiva leggera”. Nel 2016 ha vinto i premi World Car of the Year e World Car Design of the Year. Con oltre 1,25 milioni di esemplari prodotti nel mondo e 404.000 consegnati in Europa, resta l’auto sportiva a due posti più venduta al mondo. Il segreto di questa longevità sta “nella capacità di evolversi senza perdere di vista ciò che la rende riconoscibile: la leggerezza e il piacere di guida”.

La storia della MX-5 comincia ben prima del debutto al Salone dell’Auto di Chicago del 1989. Nel 1979 il giornalista automobilistico statunitense Bob Hall incontrò Kenichi Yamamoto, allora responsabile della ricerca e sviluppo di Mazda. Yamamoto gli chiese: “Che cosa manca sulle strade di oggi?” Hall rispose: “Manca una roadster piccola e accessibile, nella tradizione delle classiche sportive britanniche: una di quelle che ti fanno sentire il vento tra i capelli e gli insetti tra i denti”.

All’epoca le roadster leggere erano quasi scomparse e le sportive puntavano sempre più sulle prestazioni, a costo di diventare più grandi e pesanti. Mazda scelse un’altra strada, non voleva costruire la sportiva più veloce, ma un’auto che non ci si stancasse mai di guidare.

Con il debutto del 1989, la MX-5 non si limitò a riportare in auge la roadster accessibile, dimostrando che per divertirsi al volante non servivano più potenza o soluzioni più complesse ma serviva equilibrio: dimensioni compatte, peso contenuto e una distribuzione dei pesi quasi perfetta. A queste qualità si aggiungevano uno sterzo preciso, un cambio manuale appagante e un abitacolo aperto che avvicinava chi guidava alla strada. Insieme, questi elementi davano forma alla filosofia Mazda del Jinba Ittai ovvero la sintonia tra cavallo e cavaliere, che si muovono come un tutt’uno. Negli anni, le norme su sicurezza ed emissioni si sono fatte più rigorose e chi acquistava una sportiva ha cominciato a chiedere più comfort, connettività e assistenza alla guida. Mentre molte sportive diventavano più grandi e complesse, Mazda ha cercato di rispondere a queste esigenze senza snaturare la MX-5.

Fin dal lancio, la MX-5 ha ispirato un’intera generazione di sportive leggere e anche quando molte roadster accessibili sono uscite di scena, Mazda ha continuato a sviluppare la sua due posti. La quarta generazione è ancora immediatamente riconoscibile. Mazda non ha rinunciato a cambiare ma ha dato a ogni modifica uno scopo preciso ed è in questa cura per il dettaglio che si ritrova la tradizione artigianale giapponese.

Il Model Year 2027 segue la stessa logica e gli aggiornamenti puntano a valorizzare ciò che i clienti apprezzano di più.

La nuova serie speciale Yakudo è proposta esclusivamente con capote in tela (Soft Top). Il nome richiama l’idea di movimento e vitalità, due qualità che ben descrivono il carattere della MX-5. I dettagli esterni color argento e gli interni in Alcantara le danno un’identità riconoscibile senza stravolgerne lo stile.

Anche l’allestimento Homura si rinnova: gli interventi al telaio esaltano l’agilità della roadster, mentre le modifiche al design ne sottolineano il carattere sportivo. Anche il nuovo Zinc Green nasce dalla cura per il dettaglio. La finitura metallizzata, di ispirazione industriale, cambia con la luce e mette in risalto le linee del design Kodo. Il sistema Driver Attention Alert (DAA), ora di serie su tutti gli allestimenti, aiuta chi guida a mantenere l’attenzione. Dalla messa a punto del telaio alla scelta delle finiture, gli aggiornamenti cambiano i dettagli senza alterare il carattere della MX-5.

– Foto ufficio stampa Mazda –

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