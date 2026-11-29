(Adnkronos) – ‘Domenica In’ torna oggi, domenica 29 novembre, su Rai1 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Alberto Ravagnani e Ficarra e Picone sono gli ospiti della nuova puntata in onda alle 14 su Rai 1.

L’ex sacerdote che ha trovato la sua popolarità sui social creando una community di migliaia di giovani e che è attualmente impegnato come concorrente a ‘Ballando con le stelle’, parlerà, in una chiacchierata con Mara Venier, del suo percorso di vita e della difficile scelta di lasciare il ministero sacerdotale. Gli attori Salvo Ficarra e Valentino Picone presenteranno il loro ultimo film ‘La notte delle fragole’.

Alle 14.55 circa la linea andrà alla finale di Coppa Davis che vede la nazionale italiana giocarsi il trofeo per la quarta volta di fila dopo i tre vinti nelle ultime edizioni.