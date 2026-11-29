(Adnkronos) –

Il Partito popolare guidato da Alberto Nunez Feijóo vincente nelle elezioni in Spagna, davanti al Partito socialista del premier Pedro Sanchez. Il dato definitivo dell’affluenza ha superato il 78%. Si tratta del dato più alto registrato in Spagna dal 1982.

La chiusura dei seggi alle Canarie – alle 21 italiane e non alle 20 – ha dato inizio allo spoglio. Con il 50% delle schede scrutinate, Popolari e Vox avrebbero la maggioranza assoluta, come già indicato dagli exit poll.



Al Congresso, dove la maggioranza è di 176 seggi, Popolari (133) e Vox (50) sarebbero oltre quota 180. Si aggiungerebbero anche 2 seggi di UPN. Il Partito Socialista di Sanchez sarebbe a 118, il Frente Amplio a 10.

L’exit poll Tve segnala che i popolari risulterebbero vincitori in 13 delle 17 comunità autonome, e a Ceuta e Melilla, le due enclavi spagnole nel nord Africa: la prima in particolare è stata teatro dell’ingresso di decine di migliaia di immigrati ad agosto. Tra le regioni in cui sarebbe in testa il Psoe le Canarie, Catalogna, Navarra, Paesi Baschi.

Più di 38,6 milioni di cittadini sono stati chiamati a esprimere il proprio voto in 61.033 seggi in 22.493 circoscrizioni per le elezioni generali anticipate convocate dal premier Sanchez. L’elezione riguarda i 350 membri del Congresso e i 209 senatori delle Cortes Generales.