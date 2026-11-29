BOLOGNA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti porta in vantaggio l’Italia nella finale di Coppa Davis contro la Spagna, battendo in tre set Rafael Jodar nel match che ha aperto l’atto conclusivo della competizione sul cemento indoor di Bologna. Il carrarino si impone per 6-7 (4) 6-2 6-1 in tre ore e due minuti di gioco, dopo aver ceduto il primo set al tiebreak.

Fra poco il primo match point per l’Italia, con Flavio Cobolli atteso dalla complicata sfida con il numero uno iberico Carlos Alcaraz: una vittoria porterebbe il titolo nuovamente in mano all’Italia (che si è imposta nelle ultime tre edizioni). In caso di vittoria dello spagnolo, invece, la finale sarebbe decisa dal doppio di spareggio.

Assente sugli spalti Jannik Sinner, che non si è presentato a Bologna per concentrarsi sul recupero dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto a inizio settimana.

“Il primo set è stato molto complicato, lui ha alzato molto il livello e io ho dovuto superare i miei limiti. Nel secondo e terzo set ho giocato benissimo da fondo campo e non mi ha mai aiutato il servizio. Si scambiava tanto e lui era veramente solido. Avevo voglia di rifarmi, perché avevo già giocato e perso con lui quest’anno. Devo ringraziare il pubblico. Sono stato bravo a reagire e svoltare la partita”. Così Lorenzo Musetti, ai microfoni di RaiSport, dopo la vittoria su Rafael Jodar nella finale di Coppa Davis in corso tra Italia e Spagna. “Ci tenevo a dedicare la vittoria a mio figlio che oggi compie un anno – aggiunge l’azzurro -. Il nostro gruppo? Matteo (Berrettini, ndr.) è il capo squadra, il leader dello spogliatoio, ci prende tutti sotto la sua ala, e penso che in futuro potrebbe essere un buon capitano di Davis. Ha uno spirito da leader e portavoce del nostro sport e della nostra bandiera”.

-Foto IPA Agency-

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