(Adnkronos) – Ci siamo: il Mondiale di Formula 1 2026 fa tappa in Qatar per il penultimo appuntamento della stagione. Oggi, domenica 29 novembre, i riflettori sono puntati sul circuito qatariota, dove alle 17 scatterà il Gran Premio. A guidare la griglia di partenza sarà George Russell, autore della pole position al volante della Mercedes, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli.

Seconda fila tutta McLaren, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri. In terza fila spazio alle Red Bull, con il francese Isack Hadjar che partirà davanti al quattro volte campione del mondo Max Verstappen. Partirà settimo tempo Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari aprirà la quarta fila e avrà al suo fianco la Racing Bulls di Arvid Lindblad. Nono posto per l’altra Rossa, quella dell’inglese Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo. A completare la top ten la Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson.

Tra una settimana la stagione si chiuderà ad Abu Dhabi, con il Gp degli Emirati Arabi.