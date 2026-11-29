Milano, 29 nov. (askanews) – «2017 – 2027 Regardez Moi dieci lunghi anni» Frah Quintale torna live al MI AMI Festival venerdì 28 maggio 2027 in occasione del decimo anniversario dall’uscita del celebre album “Regardez Moi”. Un appuntamento speciale che dà il via a un anno di celebrazioni e che riporterà al centro un disco che ha contribuito a definire il suo immaginario sonoro e artistico, diventando un punto di riferimento della scena musicale italiana.

I biglietti per la giornata del 28 maggio saranno in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 26 novembre su Dice.fm. Sono già disponibili gli abbonamenti del festival per il 28 e 29 maggio 2027 a questo link.

Pubblicato a novembre 2017 e certificato triplo disco di platino, “Regardez Moi” ha segnato il debutto solista di Frah Quintale, mescolando hip hop, pop e cantautorato con una scrittura intima e autobiografica. Tra i brani più rappresentativi spiccano “8 miliardi di persone”, “Cratere”, “Nei treni la notte” e “Sì, ah”, che a distanza di anni si confermano tra i pezzi più iconici e amati del repertorio dell’artista.

L’annuncio è accompagnato da un trailer che vede Frah Quintale protagonista di un incontro inaspettato: tra i cespugli, l’artista ritrova l’iconica maschera raffigurante il suo volto, simbolo dell’immaginario di “Regardez Moi”, che una volta indossata lo riporta indietro nel tempo ai ricordi legati a quel periodo.

Un ritorno speciale sul palco dell’Idroscalo, che rinnova il legame tra l’artista e il più importante festival multi-palco di Milano che ha accompagnato alcune tappe significative del suo percorso musicale in questi «dieci lunghi anni»: dalla storica Collinetta del 2018 fino all’esibizione a sorpresa del 2023 insieme a Coez, quando presentarono il loro joint album “Lovebars”.

Questa data simbolica arriva dopo un anno ricco di progetti e soddisfazioni per Frah Quintale. A ottobre 2025 è uscito “Amor Proprio”, il suo ultimo album per Undamento/Warner Music Italia, un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza che mette al centro il tema della crescita, la ricerca di equilibrio e il bisogno di lasciarsi andare e vivere il presente. Segue ad aprile 2026 “Palazzetti’26”, il suo primo tour nei palasport delle principali città italiane che ha registrato numerosi sold out, e il “Summer Tour ’26” a luglio 2026 che lo ha visto protagonista nei maggiori festival italiani. Ad anticipare le date estive è stato il singolo “Aranciata”.

Autore e compositore dei propri progetti, Frah Quintale ha fatto dell’evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Con la sua musica, la sua scrittura autentica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni e quella freschezza che caratterizza ogni brano. Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 12 dischi d’oro, è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.