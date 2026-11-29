(Adnkronos) – Un uomo di 70 anni è morto annegato in seguito a un incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 11.15 a largo di Genova Pra’, durante una regata velica organizzata dal circolo Ilva. Il settantenne è caduto in acqua durante una manovra velica



Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la boma dell’imbarcazione si sarebbe mossa improvvisamente colpendolo alla testa e facendolo cadere in mare. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, al settantenne è stato lanciato un salvagente con sagola ma non è stato in grado di prenderlo. Così, lo skipper si è gettato in mare per soccorrerlo. Purtroppo la sagola del salvagente si è strappata ed è andata a bloccare l’elica. La barca risultava così alla deriva. I due in mare sono stati recuperati da una barca d’appoggio alla regata mentre il natante è stato preso in mano dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che lo hanno condotto al traino della Capitaneria, al molo di Sestri.

Il corpo è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto, dalla Croce Verde di Sestri Ponente e dai vigili del fuoco: per il 70enne non c’era più niente da fare. Lo skipper 40enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo. Su indicazione della autorità giudiziaria gli uomini della Capitaneria stanno prendendo le testimonianze, l’imbarcazione in cui è avvenuto l’incidente è stata posta sotto sequestro e si trova a Marina aeroporto.