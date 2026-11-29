NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono cinque le partite che si sono disputate nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Houston travolge Philadelphia 131-93 con 21 punti di Alperen Sengun, 20 di Amen Thompson e 17 di Jabari Smith Jr. Tra i Sixers il migliore è Tyrese Maxey con 17 punti. Per i Rockets è il terzo successo consecutivo.

Colpo dei Milwaukee Bucks, che superano 119-111 gli Oklahoma City Thunder. Decisivi i 30 punti e 13 rimbalzi di Kel’el Ware e i 28 punti di Ryan Rollins. Non bastano a OKC i 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander.

Vittoria in volata per Chicago, che piega Indiana 108-107 grazie ai 22 punti di Matas Buzelis. Agli ospiti non bastano i 19 punti di Kelly Oubre Jr. e Aaron Nesmith.

Brooklyn espugna Charlotte 118-116 al termine di una gara combattuta. Julius Randle guida i Nets con 28 punti, mentre agli Hornets non bastano i 37 di Coby White e i 27 di Naz Reid. Per Charlotte arriva la settima sconfitta consecutiva.

Netta affermazione degli Orlando Magic, che travolgono Washington 116-91. Franz Wagner firma 23 punti, Tristan da Silva ne aggiunge 22 e Jevon Carter chiude a quota 17. Ai Wizards non bastano i 19 punti di Trae Young. L’ennesimo ko ha spinto il presidente della franchigia di Washington, Michael Winger, ad annunciare il cambio della guida tecnica. Via coach Brian Keefe, ecco promosso il 44enne assistente Adam Caporn, che ricoprirà il ruolo di allenatore ad interim fino al termine della stagione. Caporn, già selezionatore dei Boomers, la nazionale australiana, è il primo ‘aussie’ a ricoprire tale ruolo, il quinto tecnico straniero attualmente nella Nba insieme allo spagnolo Jordi Fernandez (Brooklyn), al finlandese Tuomas Iisalo (Memphis), al serbo Darko Rajakovic (Toronto) e al brasiliano Tiago Splitter (Chicago).

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