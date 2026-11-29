VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nell’ultima gara in carriera di Marc Marquez (Ducati), è Raul Fernandez a prendersi la scena. Il pilota spagnolo dell’Aprilia Trackhouse vince il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento stagionale, e precede al traguardo proprio il connazionale e dieci volte campione del mondo, che lascia le corse con un secondo posto nel Gp di casa.

Completa il podio un altro iberico, Pedro Acosta (Ktm), bravo a risalire nella seconda parte di gara su Marco Bezzecchi. Il pilota riminese termina quarto e consegna ad Aprilia il titolo costruttori.

In quinta posizione c’è Jorge Martin (Aprilia), in sesta Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e in settima Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Completano la top ten Enea Bastianini (Ktm Tech3), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Joan Mir (Honda).

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