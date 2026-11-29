Roma, 29 nov. (askanews) – “È stato un weekend incredibile e me lo sono goduto al massimo. Ho chiuso l’ultima gara nel mio stile, cercando di attaccare dalla prima all’ultima curva. Ho preso la decisione giusta e sono molto felice, ero arrivato a una condizione difficile da sostenere. Un’operazione mi ha salvato, ma quest’anno ho iniziato ad avere paura di cadere dopo Le Mans, oltre anche all’incidente di mio fratello in Spagna”. Così, ai microfoni di Sky Sport, Marc Marquez (Ducati) dopo il secondo posto nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp e ultima gara della sua carriera.