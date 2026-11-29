(Adnkronos) – Una 14enne è morta dopo la serata in una pizzeria di Casalnuovo, a Napoli, con la famiglia. E’ successo nella tarda serata di ieri.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, impegnati nelle indagini insieme ai colleghi della stazione di Acerra, la vittima avrebbe verosimilmente ingerito alimenti a cui era allergica. Trasportata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, è però arrivata già morta.