BARI (ITALPRESS) – Ammontano a 2.283.891 euro le risorse assegnate alla Puglia per finanziare progetti dei Comuni dedicati alla sicurezza e all’accessibilità dei Cammini religiosi e alla valorizzazione dei piccoli centri a vocazione turistica. La Regione Puglia pubblicherà un avviso, nella forma della manifestazione di interesse a sportello, per raccogliere e selezionare le proposte progettuali degli enti locali. I progetti selezionati saranno trasmessi al Ministero del Turismo, cui spetteranno la verifica di conformità e il provvedimento di ammissione al finanziamento.

Le risorse sono ripartite su due linee di intervento. La prima assegna 692.646 euro al “Progetto di investimento per l’accessibilità e la sicurezza dei cammini religiosi italiani”. Potranno candidarsi i Comuni attraversati da itinerari inseriti nel Catalogo dei cammini religiosi italiani del Ministero del Turismo, per realizzare interventi diretti a migliorare sicurezza, accessibilità e fruibilità dei percorsi.

La seconda linea, “Sostegno ai piccoli Comuni a rilevanza turistica”, dispone di 1.591.245 euro. È rivolta ai Comuni a vocazione turistica con meno di 5.000 abitanti, classificati come periferici o ultraperiferici nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne 2021-2027. Le risorse sosterranno progetti di valorizzazione dell’identità territoriale, dei servizi, degli attrattori e del patrimonio locale. Il finanziamento rientra nel Fondo per gli Investimenti e lo Sviluppo Infrastrutturale del Paese, primo ciclo di programmazione 2027-2031, previsto dall’articolo 1, commi 875 e 876, della legge n. 207 del 2024.

L’assegnazione è definita dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2026. Si avvia così un percorso che riconosce il ruolo dei Comuni e delle comunità locali nella costruzione di un’offerta turistica più diffusa, sostenibile e attenta ai territori. La Regione Puglia accompagna gli enti locali in questa fase, trasformando risorse nazionali in occasioni di sviluppo per i cammini, i borghi e le aree interne pugliesi. Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

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