(Adnkronos) – Farà molto discutere il rigore non assegnato al Napoli dall’arbitro Guida al 92′ della sfida con il Sassuolo dopo la revisione al Var per un tocco sospetto con la mano di Caleta-Car. Il direttore di gara nel finale concidato della sfida in diretta ha valutato non punibile il tocco con la mano del difensore del Sassuolo. Guida è stato però richiamato a rivedere l’azione al monitor dal Var e dopo la revisione ha confermato la sua decisione inziale forse perchè prima di finire sulla mano, comunque alta del difensore, il pallone ha sbattuto sulla spalla di Caleta-Car.