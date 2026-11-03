Giovani nel mirino, in Basilicata cinque arresti, denunce e sequestri

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Criminalità, 5 arresti in Basilicata. Oltre 3.500 persone controllate tra Potentino e Materano, tra cui 220 minorenni. Recuperata cocaina e hashish. Monitorati profili social, chat e gruppi di messaggistica

Cinque arresti, nove denunce e 3.583 persone controllate o identificate, tra cui 220 minorenni. Sono questi i numeri “lucani” dell’operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile, coordinata dal Servizio centrale operativo e condotta nelle ultime due settimane. Tra il Materano e il Potentino inoltre sequestrati oltre 280 grammi di sostanze stupefacenti.

Più nel dettaglio, nella provincia di Potenza controllati 2.005 giovani, di cui 164 minorenni e 232 stranieri.

BASILICATA, CINQUE ARRESTI

L’attività degli agenti ha portato a tre arresti in flagranza di reato e otto denunce, oltre al sequestro di 20,6 grammi di hashish e 0,6 grammi di cocaina. Nella provincia di Matera, invece, identificate 1.578 persone, tra cui 56 minorenni e 89 extracomunitari. Controllati anche 851 veicoli, cinque esercizi commerciali e una sala giochi. Due giovani arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e introduzione di dispositivi di comunicazione negli istituti penitenziari. Una persona sottoposta a restrizione denunciata per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sequestrati infine circa 21 grammi di cocaina e 240 grammi di hashish.

I DATI NAZIONALI

Ma i numeri lucani – per quanto rilevanti se rapportati a una piccola regione – sono quasi nulla rispetto a quelli nazionali. Si parla infatti di 575 arresti, di cui 69 minorenni, 1.695 giovani denunciati, tra cui 373 minori, più di mille profili social monitorati, 69,4 chili di cocaina, 328,44 grammi di eroina e 174,8 chili di cannabinoidi sequestrati. Un’operazione condotta da migliaia di operatori delle Questure, coordinati dallo Sco, nelle due ultime settimane, nei confronti in particolare di giovani, anche minori, coinvolti, sia come singoli sia in gruppi, in attività criminali contro la persona, il patrimonio e in materia di armi o sostanze stupefacenti.

GLI ARRESTI

L’attività dei poliziotti delle 106 Squadre mobili, con il supporto di equipaggi dei reparti Prevenzione crimine e di altri uffici della Polizia, ha consentito di controllare, soprattutto in aree di spaccio e di “movida”, 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni. Arrestati 575 maggiorenni e 69 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio e per droga; 1.695 giovani denunciati, tra cui 373 minorenni, per ricettazione, possesso di armi e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le condotte prevalenti, mostrate anche sui social dagli stessi autori, sono riconducibili ai delitti di tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere.

I CONTROLLI

In totale, a livello nazionale, controllate 299 abitazioni, tra cui 39 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati; 365 sale giochi; 896 esercizi commerciali; 1.149 luoghi di movida (839 piazze e 310 centri cittadini); 177 stazioni e 198 parchi. A seguito delle verifiche elevate 1.394 sanzioni amministrative, in particolare per uso di droga, violazioni al codice della strada e alle norme in materia di pubblici esercizi.

LE PERQUISIZIONI

Nel corso delle perquisizioni, durante le quali recuperati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, tablet, cellulari, abbigliamento e 269.863 euro in contanti, sono state sequestrate 28 armi da fuoco, tra armi corte e armi lunghe, 210 armi bianche, 25 oggetti atti a offendere (6 cacciavite, 2 mazze da baseball, 2 bastoni sfollagente telescopici, 2 pistole soft air, 1 pistola semiautomatica a salve, 1 pistola giocattolo, 6 spray al peperoncino, 2 tirapugni, 1 tagliabalsa, 2 passamontagna), numerosi ordigni esplosivi e batterie di tubi monocolpo, bombolette di spray urticante, taglierini e strumenti atti allo scasso. Sequestrati 69,4 chili di cocaina, 328,44 grammi di eroina e 174,8 chili di cannabinoidi, oltre a quantitativi di ecstasy, ketamina, anfetamine, capsule di lyrica e benzodiazepine.

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In provincia di Foggia, gli investigatori, anche grazie a diverse segnalazioni su Youpol, hanno svelato l’esistenza di alcune strutture, note come “crack house”, utilizzate come laboratori artigianali adibiti alla trasformazione della cocaina in crack, alla commercializzazione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti e alla messa a disposizione di ambienti e attrezzature funzionali al loro consumo.

I PROFILI SOCIAL

Sono stati monitorati 1.115 profili social, per tre dei quali, in provincia di Torino, è già stata avanzata richiesta di oscuramento per contenuti violenti. Alla luce dei recenti gravi episodi registrati nelle manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre scorsi, in Lombardia, i controlli si sono concentrati nelle province di Como, Cremona, Milano, Monza e Brianza. Attraverso l’analisi delle chat e dei gruppi di messaggistica presenti sui cellulari dei giovani coinvolti, sono stati raccolti “elementi decisivi relativi all’organizzazione e al coordinamento dei disordini accaduti durante le manifestazioni”.

IL PLAUSO DI MELONI

«Desidero esprimere il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla Polizia di Stato per la vasta operazione condotta su tutto il territorio nazionale contro la criminalità giovanile – ha commentato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni -. Un risultato importante, frutto di un lavoro straordinario di prevenzione, controllo e contrasto all’illegalità, che conferma l’impegno quotidiano delle nostre forze dell’ordine per garantire sicurezza ai cittadini e restituire legalità ai territori. Non possiamo rassegnarci – ha aggiunto – all’idea che violenza, sopraffazione e criminalità diventino comportamenti normali, soprattutto tra i più giovani. Lo Stato c’è e continuerà ad agire con determinazione per contrastare ogni forma di illegalità e assicurare ai cittadini il diritto di vivere in città e quartieri sicuri».