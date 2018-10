Evasione fiscale, nel Potentino non viene emesso 1 scontrino su 4

POTENZA – E’ il momento dei bilanci per la Guardia di Finanza che tira le somme del piano di controlli svolto tra giugno e settembre. Il Comando provinciale di Potenza ha incrementati i controlli sulla regolare emissione di ricevute e scontrini fiscali, soprattutto in occasione delle giornate di maggiore presenza turistica: 132 sono stati i casi di mancata emissione del documento fiscale (circa il 24% del totale dei controlli eseguiti).

> LEGGI IL DATO DI MATERA E PROVINCIA

Anche quest’estate sotto la lente d’ingrandimento delle fiamme gialle sono finiti i proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di vacanza, i 'bed and breakfast’ e le case vacanza. Sono stati avviati cinque controlli, alcuni ancora in corso di approfondimento.

In un caso, a Maratea, è stato accertato che un imprenditore esercitava l’attività di un lussuoso albergo usufruendo del regime agevolato dei b&b.

Per l’attività antidroga sono stati sequestrati 625 grammi di sostanze stupefacenti con 8 arresti, dieci denunce e 73 segnalati. Sequestrati oltre 9.000 articoli contraffatti o non sicuri tolti dal mercato, con la denuncia per dieci persone.