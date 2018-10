Terremoto di magnitudo 6.8 nella notte in Grecia, avvertito anche in Basilicata

POTENZA – È stata avvertita anche in Basilicata, come nel resto del Sud Italia, la scossa che poco prima dell'una di notte è stata registrata in Grecia.

Il terremoto di magnitudo 6.8 è avvenuto nella zona della costa occidentale del Peloponneso, a una profondità di 10 km.

La scossa, di tipo ondulatorio, è stata avvertita soprattutto sui versanti ionici, ma più in generale da tutta la Calabria fino in Campania, oltre che in Puglia e in Sicilia.