POTENZA - Sono stati ritrovati questa mattina i due minorenni di cui si erano perse le tracce ieri mattina a Potenza (LEGGI).

I due studenti avrebbero trascorso la notte in città e sono stati ritrovati in buone condizioni anche se sembra che non abbiano mangiato. Si pensa che abbiano goduto di un riparo offerto da qualche conoscente, circostanza su cui gli agenti della squadra mobile del capoluogo sembrano intenzionati a fare chiarezza anche per individuare eventuali responsabilità rispetto a un allontanamento che ha creato non poca preoccupazione nelle famiglie.