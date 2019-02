VIDEO - Gli effetti della frana tra Nova Siri e Rotondella

MATERA - Qualche giorno fa una frana ha interessato la provinciale tra Nova Siri e Rotondella all'altezza di Nova Siri. La Provincia è intervenuta per effettuare i primi rilievi per cercare di verificare la situazione attraverso questi sopralluoghi che mostrano chiaramente, come si evince dal filmato (GUARDA), lo stato della situazione e la necessità di un primo intervento di messa in sicurezza una volta che ci saranno adeguate condizioni meteo nel giro di pochi giorni. Per completare l'intervento servirà più tempo e nuove risorse come ha confermato anche il vicesindaco di Nova Siri e consigliere provinciale Filomena Bucello.