FRANCAVILLA IN SINNI (POTENZA) - Tre persone, delle quali nessuna sarebbe in pericolo di vita, sono rimaste ferite nel crollo, avvenuto per cause in fase di accertamento, del tetto di un’abitazione nel centro storico di Francavilla in Sinni (Potenza).

Secondo quanto si è appreso, una donna e un bambino, madre e figlio, sono stati già messi in salvo e trasportati all’ospedale di Lagonegro (Potenza): un uomo, invece, si trova ancora tra le macerie, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri, i Vigili del fuoco e operatori del 118.