POTENZA – Due persone sono morte e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto stamani - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale Sinnica, nei pressi di Francavilla in Sinni (Potenza). Nell’incidente - secondo quanto ha reso noto l’Anas - sono rimasti coinvolti due veicoli. L’Anas ha inoltre evidenziato che, a causa dell’incidente, il traffico sulla Sinnica «è rallentato in entrambe le direzioni».