Violenta grandinata a Potenza, auto in panne e infiltrazioni nei corridoi dell'ospedale

POTENZA - A causa di un’abbondante grandinata, disagi alla circolazione automobilistica sono segnalati nella città di Potenza. In particolare le difficoltà maggiori riguardano la zona pianeggiante del capoluogo lucano, dove diverse automobili sono rimaste in panne. In pochi minuti sono state numerose le telefonate ricevute dalla centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

VIDEO | LE STRADE COME FIUMI

«La violentissima grandinata» che nel pomeriggio ha colpito Potenza «ha causato infiltrazioni di acqua in alcuni corridoi di collegamento tra i padiglioni dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo"». In una nota diffusa dalla portavoce del direttore generale, Massimo Barresi, è evidenziato che «le sale operatorie sono in sicurezza. Le squadre di soccorso aziendale stanno effettuando controlli in tutto l’ospedale e intervenendo per risolvere eventuali altre criticità. La situazione - è specificato nel comunicato - è sotto controllo grazie alla valente cooperazione e professionalità degli operatori sanitari e del personale di soccorso».