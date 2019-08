Incidente sul lavoro nel Materano, muoiono due operai di Potenza

ALIANO (Matera) - Due operai di 53 e 52 anni di Potenza sono morti questa mattina, molto probabilmente per esalazioni da monossido di carbonio in contrada Cugno di Mango nel Comune di Aliano dove si trovavano per dei normali interventi di manutenzione in una vasca di decantazione all’interno di una discarica di rifiuti non pericolosi. La vasca ha una profondità di oltre venti metri ed è stato necessario l’intervento del nucleo Saf dei Vigili del Fuoco per procedere al recupero dei corpi nel corso della tarda mattinata odierna.

A dare l’allarme, intorno alle 10,30, un terzo operaio che non avendo visto risalire il primo e poi il secondo collega ha chiamato i soccorsi. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Policoro, al nucleo Saf anche i Carabinieri.

Immediato il cordoglio del presidente della Regione Vito Bardi e dell’assessore regionale Francesco Cupparo che ha detto: “metteremo in campo tutte le politiche attive necessarie per prevenire ulteriori sciagure”.