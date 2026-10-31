Scuola, sostegno in Basilicata, 709 posti in deroga: l’allarme Uil

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In Basilicata 709 posti di sostegno in deroga e 1.248 stabili. La Uil Scuola chiede stabilizzazioni per garantire la continuità didattica agli alunni

La figura dell’insegnante di sostegno richiede, sostanzialmente, due cose fondamentali: preparazione e stabilità. Con la seconda che riveste un’importanza quasi paritaria alla prima, proprio per la natura del ruolo ricoperto e le caratteristiche degli allievi ai quali il servizio è rivolto. La continuità, in sostanza, è essenziale. Eppure, per quanto risaputo sia, è l’aspetto che più risente di problematiche strutturali, a livello nazionale quanto in Basilicata, dove il gap tra i posti stabili e quelli assegnati in deroga è ancora marcato.

BASILICATA, INSEGNANTI DI SOSTEGNO, L’ALLARME DELLA UIL

A suonare l’allarme è la Uil Scuola che, attraverso l’analisi incrociata dei dati pubblicati dagli Uffici scolastici regionali, ha evidenziato come, sul territorio lucano, a fronte di 1.248 posti stabili (+1 rispetto al 2025) ve ne siano addirittura 709 in deroga, 50 dei quali destinati al potenziamento del sostegno. Il che, chiaramente, evidenzia come il fabbisogno sia tutt’altro che legato a eventuali mancanze di una singola annata. Piuttosto, la necessità di garantire agli studenti bisognosi del sostegno una continuità didattica, va di pari passo all’urgenza di accelerare sul fronte delle stabilizzazioni, tenendo presente che, sul piano nazionale, per il 2026-2027 risultano già 148.462 posti assegnati in deroga, contro i 128.170 dell’organico di diritto nazionale.

LA NECESSITÀ DI STABILITÀ

Non si tratta di un dettaglio, né di una mera questione di organici. Per alcuni studenti con bisogni particolari, infatti, la continuità della figura dell’insegnante risulta indispensabile. E il comparto scolastico della Basilicata non fa eccezione: «I numeri della regione – ha dichiarato Luigi Veltri, segretario regionale della Uil Scuola – confermano che non siamo davanti a una necessità occasionale, ma a un fabbisogno che si ripresenta ogni anno e che deve trovare una risposta strutturale. I 709 posti in deroga rappresentano altrettante esigenze reali delle scuole, delle famiglie e degli alunni con disabilità. Non possiamo continuare a garantire un diritto fondamentale attraverso incarichi temporanei».

GLI INCARICHI TEMPORANEI

Allo stato attuale, infatti, l’assegnazione di incarichi temporanei risulta una strategia applicata a piene mani dagli istituti scolastici, naturalmente per sopperire con celerità alle urgenze didattico-assistenziali: «La continuità educativa e relazionale – ha sottolineato Veltri – è una condizione essenziale per l’inclusione. Un alunno con disabilità deve poter contare su un percorso didattico stabile e su un insegnante che conosca le sue esigenze, i suoi tempi e le sue potenzialità».

SITUAZIONE COMPLESSA OVUNQUE

Nel resto dei territori la situazione risulta non dissimile. Per l’anno scolastico in corso, l’incremento negli organici degli insegnanti di sostegno è stato di appena 134 posti, chiaramente insufficiente per il fabbisogno scolastico: «Non si può continuare a parlare di inclusione – ha spiegato il segretario generale Giuseppe D’Aprile – senza affrontare il problema della stabilità degli insegnanti che ogni giorno devono garantirla». Senza questa, infatti, viene meno non solo la continuità del servizio ma anche la sua qualità. E, di conseguenza, la sua efficacia nei confronti di chi, al contrario, avrebbe bisogno sì di efficienza piena ma anche di relazioni umane altrettanto solide.