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Lucania felix, salgono a 4 le condanne per mafia confermate in Cassazione. Definitivi i 6 anni e 8 mesi di reclusione al potentino Masotti. È la quarta conferma in Cassazione dell’accusa di 416 bis

POTENZA – Salgono a 4 i condannati in via definitiva per mafia nell’ambito dell’ultimo maxi-processo allo storico clan Martorano-Stefanutti, egemone sugli affari criminali di Potenza e dintorni. Mentre una quindicina di altre persone attendono l’esito del dibattimento col rito immediato, arrivato alle battute conclusive, e un’altra quarantina ancora quello col rito ordinario, rimasto un po’ più indietro.

LUCANIA FELIX, CONFERMATA CONDANNA A MASOTTI

È arrivata nelle scorse settimane, infatti, la conferma in Cassazione della condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per Antonio Masotti, 63enne potentino, imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso e narcotraffico.

Masotti era stato già condannato in primo e secondo grado a Potenza assieme a un altro componente del clan che ha optato per il rito abbreviato, Carlo Troia. Poi la Cassazione aveva rinviato le carte alla Corte d’appello di Salerno per approfondire gli interessi del clan nella gestione dei videopoker. A febbraio 2026, quindi, i giudici campani hanno rinnovato la condanna a 6 anni e 8 mesi, già scontati di un terzo per la scelta del rito alternativo, che è appena diventata definitiva. Evidenziando una serie di elementi di prova della sua affiliazione al clan.

LE PROVE DI AFFILIAZIONE AL CLAN

Il primo è un incontro di febbraio 2018 con il boss facente funzioni Donato Lorusso, uscito quattro giorni prima dal carcere, in cui Masotti gli avrebbe mostrato «un’annotazione contabile» con i movimenti in entrata e uscita dalla «cassa comune» del gruppo. Dettagliandogli di quello che «abbiamo» lasciato.

Poi ci sono i dialoghi col boss titolare, Stefanutti, registrato mentre si lamenta con lui del «comportamento di una persona cui avevano ceduto le “macchinette”», e in almeno un’occasione gli ordina di lasciare il telefonino in auto e lo minaccia di morte se avesse osato parlare in giro dell’incontro che stava per avere con Lorusso.

E ancora una serie di occasioni in cui avrebbe fatto da autista a Stefanutti, Lorusso, e Troia, altro colonnello del clan che sarebbe stato accompagnato persino in un viaggio per acquistare una partita di droga da spacciare nel capoluogo lucano.

LA SENTENZA

«La sentenza impugnata – scrive la Cassazione – trae anche da questi elementi la prova di un vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti di affiliati (il Troia, lo Stefanutti e il Lorusso) che ricoprivano ruoli di vertice nel sodalizio mafioso e che, dal canto loro, impartivano ordini al Masotti così svelando la fiducia che, pur nel riconoscimento del suo ruolo gregario, riponevano pur sempre nel ricorrente».

I giudici della Suprema corte hanno convalidato il ragionamento dei colleghi salernitani anche sul valore del «rendiconto» illustrato da Masotti a Lorusso, che non può essere «ricollegato con sicurezza alla gestione illegale dei videopoker», ma comunque è «indice di un interesse di gruppo, e non meramente egoistico, al contenuto e alla funzione del rendiconto».

LUCANIA FELIX, INCHIESTA SUL CLAN MARTORANO-STEFANUTTI

Dunque la sentenza della Corte d’appello di Salerno, ha «proceduto correttamente», avendo «scrupolosamente analizzato, valorizzato e coordinato tra loro i molteplici elementi prima citati traendone la conclusione della loro rilevanza ai fini della ricostruzione del ruolo del Masotti come vero e proprio partecipe dell’associazione».

L’inchiesta sui nuovi affari del clan Martorano-Stefanutti ruota attorno alle imputazioni di associazione mafiosa e associazione a delinquere specializzata nel narcotraffico. Associazioni che si sarebbero riaggregate attorno a Renato Martorano, tornato in libertà nel 2019 dopo aver scontato una decina d’anni al 41bis per usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, e riarrestato a novembre 2021 proprio per queste accuse.

LE ESTORSIONI AGGRAVATE

Nel mirino degli agenti della sezione anticrimine della Squadra mobile di Potenza sono finite anche una serie di tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso, come quella a un imprenditore del salernitano che avrebbe avuto un debito da 900mila euro col titolare di un bar poco lontano dal Palazzo di giustizia di Potenza. Estorsione condotta da Martorano in persona, appena tornato in libertà dopo quasi 11 anni di carcere duro per estorsione mafiosa, che avrebbe fatto fuoco con una pistola contro la porta d’ingresso dell’abitazione dell’imprenditore, rivendicando il gesto poco dopo, al telefono.

I FILONI DI INCHIESTA

Tra i filoni esplorati dagli inquirenti c’è poi un presunto trasferimento fraudolento di valori in concorso con i proprietari e gli amministratori della ditta che fino a qualche anno fa gestiva l’appalto delle pulizie per l’ospedale San Carlo di Potenza.

Un ulteriore filone ha preso di mira invece il presunto monopolio delle videoslot.

A giugno 2025 sono state confermate le condanne a 10 anni di reclusione per mafia ed estorsione aggravata per Giambattista Pace, e a 8 anni per concorso esterno in associazione mafiosa per Giovanni Quaratino. Entrambe condanne scontate di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato.