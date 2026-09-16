Basilicata, brano antiaborto con AI, polemica sul singolo di Curatella

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Antiaborto in chiave pop in Basilicata. Giulio Curatella (Futuro Nazionale) pubblica un brano contro la legge 194 con voce sintetica. Il manager di Futuro Nazionale lancia “L’aborto non è un diritto”, cantato da un’intelligenza artificiale

Un brano antiaborto confezionato in Basilicata, sventolato come manifesto politico e cantato da un’intelligenza artificiale che fonde l’ugola nazionale di Laura Pausini e le venature malinconiche di Adele. Il sovranismo lucano scopre la via del pentagramma sintetico per scardinare la legge 194, trasformando la propaganda etica in un bizzarro surrogato da hit parade radiofonica. C’era una volta la politica dei palchi, delle sezioni fumose, dei decreti scritti a notte fonda.

BRANO ANTIABORTO DI CURATELLA, CREATO CON AI FONDE LA VOCE DI LAURA PAUSINI E ADELE

Oggi, nella spumeggiante estate della destra identitaria lucana, la linea la detta l’algoritmo: Giulio Curatella, di professione stimato manager del credito prestato alla causa del Generale Vannacci, ha deciso di appuntarsi al petto la stella di pseudo musicista di regime. Dopo aver scalato le classifiche della provocazione social con il precedente singolo “Remigrazione unica soluzione”, il Responsabile Regionale di Futuro Nazionale ci riprova, alzando l’asticella dello scontro ideologico, stavolta il bersaglio grosso è l’autodeterminazione femminile.

Il pezzo si intitola, con la delicatezza di un trattore in un negozio di cristalli “L’aborto non è un diritto”, ma la vera perla nera dell’operazione non risiede tanto nel testo, quanto nell’involucro sonoro.

«L’aborto non è un diritto» ma il tarocco vocale sì

Chi schiaccia il tasto play si ritrova investito da una potenza vocale, un’estensione e una dizione che rimandano immediatamente ai passaggi più pop di Laura Pausini, mescolati al graffio scuro e drammatico tipico di Adele. Un vero e proprio mix di timbri vocali incorporato nel software di voice cloning, utilizzato per dare una patina di rispettabilità melodica e drammatica a un attacco frontale contro una legge dello Stato consolidata in cinquant’anni da dibattiti e confronti. Sentendo il peso del polverone in arrivo, l’autore si è affrettato a stendere una rete di protezione che profuma lontano un miglio di excusatio non petita.

CURATELLA: «IL BRANO NON CONDANNA LE DONNE»

Nelle note di lancio, Curatella ci tiene a specificare che «il brano non nasce per condannare le donne». Tradimento puro del subconscio: il timore latente che le sue parole vengano interpretate proprio come un indice puntato è così forte da dover essere smentito prima ancora dell’ascolto. La traccia si sviluppa demolendo l’idea di una “libertà” astratta, dipinta come una trappola che lascia la persona da sola in una stanza a prendere la decisione più difficile. Poi arriva il martellamento del ritornello, un dogma ripetuto allo sfinimento: «l’aborto non è un diritto la vita sì». Fin qui, ordinaria amministrazione pro-life, ma il cortocircuito logico ed economico si compie quando la finta Pausini intona frasi come «se non ho denaro aiutatemi davvero se sono sola rimanetemi vicino».

LA NARRAZIONE ANTIABORTO DI CURATELLA

Nella narrazione del Curatella – coerentemente con la sua professione creditizia –, l’interruzione volontaria di gravidanza viene ridotta a una mera questione di portafoglio, un problema di liquidità da risolvere con un sussidio o una casa famiglia. Sul finale, il brano ribadisce che la vera libertà per una donna deve includere la possibilità reale di essere madre, senza rinunciarvi per povertà. Un assist paternalistico che depauperizza e svilisce il valore di una norma conquistata nel 1978 in Parlamento, pilastro di uno Stato laico che l’ambiente sovranista digerisce a fatica.

LA DIFESA E LA RIVENDICAZIONE DELL’USO DELLA TECNOLOGIA

Curatella, dal canto suo, si difende rivendicando l’uso della tecnologia e la sua personale versione del futurismo applicato alla Basilicata: «L’uomo indica la direzione, la tecnologia moltiplica le possibilità». Viene da chiedersi se la prossima mossa del manager-musicista sarà un mutuo a tasso agevolato per chi decide di non abortire, rigorosamente cantato da finti bardi della musica leggera.