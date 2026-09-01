Ticket sui farmaci, i sindacati minacciano sciopero a oltranza in Basilicata

5 minuti per la lettura

In 500 sotto la Regione Basilicata, invadono via Anzio per contestare il ticket sui farmaci da 2,50 euro per i farmaci; i sindacati minacciano sciopero a oltranza

POTENZA – Una via Anzio gremita e determinata ha fatto da cornice, questa mattina alle 10, alla durissima protesta scattata davanti al Palazzo della Regione Basilicata. Circa 500 persone si sono radunate a Potenza per partecipare al flash mob indetto unitariamente da Cgil, Cisl, Uil Basilicata e dai sindacati dei pensionati Spi Cgil, Cisl Fnp e Uil Pensionati.

Nel mirino dei manifestanti c’è l’introduzione del ticket fisso di 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche, una misura definita “inaccettabile” che minaccia di gravare pesantemente sulle tasche dei cittadini, in particolare sulle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione.

“GIU’ LE MANI DALLE TASCHE DEI LUCANI”

«Giù le mani dalle tasche dei lucani! La salute è un diritto che deve essere garantito a tutti. La malattia non può essere considerata una colpa», è stato il grido unanime lanciato dai rappresentanti sindacali durante il presidio. La folla ha manifestato con striscioni e slogan per chiedere l’immediata revoca della delibera della Giunta regionale. Secondo i sindacati, il provvedimento colpisce indiscriminatamente i lucani già provati dal caro vita, penalizzando gravemente gli anziani e i malati cronici che necessitano di terapie costanti.

I sindacati hanno contestato l’efficacia stessa del provvedimento come strumento di controllo della spesa pubblica. «Appropriatezza prescrittiva e maggiore utilizzo di farmaci equivalenti sono gli unici strumenti reali per contenere la spesa farmaceutica», spiegano le sigle sindacali.

«Si tratta di comportamenti e scelte che non dipendono dai pazienti, ma dai medici ospedalieri, ambulatoriali e di famiglia. Il ticket non può diventare il deterrente per coprire le responsabilità gestionali della politica, specialmente dopo che le risorse del bonus gas e del fondo sociale sono state utilizzate per ripianare un disavanzo sanitario che supera gli 80 milioni di euro».

L’ULTIMATUM DEI SINDACATI

La tensione resta alta e la mobilitazione di ieri potrebbe essere solo il primo passo di una battaglia molto più lunga. Dal piazzale sotto il Palazzo della Regione, i sindacati hanno lanciato un ultimatum chiarissimo alla Giunta lucana: se non ritirerà immediatamente la delibera sul ticket farmaceutico, chiameranno i cittadini a una grande e prolungata mobilitazione popolare a oltranza in tutta la regione per difendere il diritto costituzionale alla salute. Oltre 500 persone hanno manifestato pacificamente ieri mattina sotto la sede della Regione a Potenza per dire un “no” categorico al nuovo ticket di 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. La mobilitazione, indetta dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil insieme alle federazioni dei pensionati (Spi, Fnp, Uilp), ha acceso i riflettori su una sanità lucana considerata ormai al collasso.

I manifestanti hanno chiesto a gran voce il ritiro immediato della delibera e l’apertura urgente di un tavolo di confronto con l’assessore alla Salute, Cosimo Latronico, avvertendo che questo è solo l’inizio: se la Regione non farà marcia indietro, la protesta si radicalizzerà in una grande mobilitazione in tutta la Basilicata.

“LA SALUTE E’ UN DIRITTO COSTITUZIONALE DA GARANTIRE A TUTTI”

I segretari generali Fernando Mega (Cgil), Vincenzo Cavallo (Cisl) e Vincenzo Tortorelli (Uil), affiancati dai leader dei pensionati Angelo Summa, Giuseppe Amatulli e Carmine Vaccaro, hanno espresso la netta contrarietà del mondo sindacale.

«La salute è un diritto costituzionale che va garantito a tutti — hanno dichiarato i sindacati in una nota congiunta — e la malattia non può essere considerata una colpa da tassare. Questa scelta scellerata andrà a colpire i lucani già stremati dal caro vita, pesando in particolar modo sulle persone vulnerabili e sugli anziani che necessitano di terapie e cure costanti».

Secondo i dati presentati durante il presidio, la manovra della Giunta non risparmierà quasi nessuno: il ticket graverà sul 60% dei cittadini, a fronte di una quota di esenti ferma ad appena il 30%.

La dura contestazione della piazza ha preso di mira anche la gestione finanziaria della sanità regionale. Per i sindacati si tratta dell’ennesimo tentativo di risanare il disavanzo della sanità lucana (oltre 80 milioni di euro) attingendo direttamente dalle tasche dei cittadini, dopo che l’amministrazione ha già utilizzato le risorse del bonus gas e del fondo sociale per tamponare il buco.

UN PROVVEDIMENTO “INOPPORTUNO E INTOLLERABILE”

Le sigle sindacali hanno definito il provvedimento “inopportuno e intollerabile”, inserito in un contesto territoriale già profondamente penalizzato che vede: un tasso di migrazione sanitaria (i cittadini costretti a curarsi fuori regione) costantemente ai massimi livelli.

Liste d’attesa infinite per esami e visite specialistiche e una sanità di prossimità che non decolla, con moltissimi piccoli comuni lucani completamente privi di presidi sanitari.

I segretari generali Fernando Mega (Cgil), Vincenzo Cavallo (Cisl) e Vincenzo Tortorelli (Uil), insieme ai rappresentanti dei pensionati, hanno sollecitato la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l’assessore alla Salute Cosimo Latronico, avvertendo che inaspriranno duramente la protesta in mancanza di risposte.

Secondo un’indagine interna condotta dalle sigle sindacali, la nuova misura finirà per gravare sul 60% dei richiedenti, lasciando esente appena il 30% della platea. Una scelta bollata come “inaccettabile” dai leader sindacali, poiché destinata a colpire in particolar modo gli anziani, i malati cronici e le fasce più vulnerabili della popolazione, già duramente provate dal caro vita.

I sindacati contestano la gestione della sanità pubblica come un “fatto privato” e attaccano direttamente le modalità di varo del provvedimento: la Giunta ha infatti approvato la delibera in pieno agosto, senza alcun passaggio preventivo nel Consiglio regionale o confronto con le parti sociali.

LE ACCUSE

La piazza ha accusato la Giunta di voler risanare il buco di bilancio della sanità lucana – stimato in oltre 80 milioni di euro e già parzialmente coperto con i fondi del bonus gas – scaricando i costi gestionali direttamente sulle tasche dei cittadini.

I rappresentanti dei lavoratori ricordano che la Basilicata soffre già di gravi criticità strutturali, come un elevato tasso di migrazione sanitaria, liste d’attesa infinite e piccoli comuni completamente privi di presidi medici di prossimità. Al posto del ticket, la proposta sindacale punta su strumenti alternativi come una maggiore appropriatezza prescrittiva e l’incentivo all’uso dei farmaci equivalenti, interventi che chiamano in causa la responsabilità dei medici prescrittori e non il portafogli dei pazienti.

Se l’assessore Latronico non aprirà immediatamente al dialogo, i sindacati si dicono pronti a chiamare i cittadini lucani a una grande mobilitazione generale a difesa del diritto alla salute.