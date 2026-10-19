Basilicata, agricoltori, le promesse non bastano più. La protesta continua

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Protesta in Basilicata degli agricoltori, la garanzia di fondi emergenziali per l’agricoltura non smonta i presidi né fa scendere i prezzi. E anche il dialogo tra Regione e associazioni di categoria è ai minimi termini. Cia e Confagricoltura contro la manifestazione di Coldiretti: «Solo di facciata»

Era stata annunciata come una giornata di disagi, quella di sabato scorso, 17 ottobre 2026. È finita con gli applausi degli automobilisti, incolonnati alle porte di Matera, verso il corteo di trattori che entrava in città per protestare contro il caro carburante. Una scena per nulla marginale, anzi. Un segno tangibile di una solidarietà che va ben oltre la singola dimostrazione. Perché l’emergenza legata ai carburanti, così come quella (altrettanto estesa) scaturita dall’ormai insostenibile costo della vita, sono temi trasversali, che portano unità di intenti, condivisione delle difficoltà e, non ultima, la convergenza del dissenso.

CARO VITA, LA PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI IN BASILICATA

Del resto, la domenica non è trascorsa meglio: il terzo giorno di presidi si è concentrato in particolare sulla Statale 106 Jonica, dove i manifestanti hanno continuato a fa sentire la propria voce contro i rincari irrefrenabili del carburante per i macchinari agricoli ma anche per l’aumento dei costi di produzione, con effetti a catena che, nelle ultime settimane, hanno finito per mettere a rischio persino l’acquisto dei beni di prima necessità per il comparto agricolo. A poco è valsa, in questo senso, la promessa avanzata dalla Regione di disporre a stretto giro un piano da 25 milioni complessivi (10 milioni la prima tranche) per sostenere il settore. Un po’ per l’assenza, di fatto, di una calendarizzazione degli aiuti ma, soprattutto, per il rischio che per molte imprese possa già essere troppo tardi.

IN SOFFERENZA NON SOLO IL COMPARTO AGRICOLO

Non è peraltro solo il comparto agricolo a dare segnali di sofferenza. Considerando l’andamento del prezzo medio del carburante in regione (2.308 al litro il gasolio, 2.073 la benzina al 18 ottobre), che resta il più alto a livello nazionale, a risentirne è inevitabilmente il portafogli dei cittadini, di fronte a uno scenario sempre più complicato che, ormai, chiama in causa direttamente il governo nazionale, sul quale grava la pressione di un territorio che non trae benefici dal suo status di produttore energetico. In sostanza, la questione resta sempre la stessa: essere il serbatoio d’Italia non garantisce un ritorno che vada oltre le royalties dovute dalle compagnie energetiche.

MISURE EMERGENZIALI ED EFFETTI LENITIVI PROVVISORI

Per questo anche misure emergenziali, come i fondi straordinari per l’agricoltura, potrebbero generare unicamente l’effetto di un lenitivo provvisorio, in assenza di misure strutturali che permettano realmente alle estrazioni di generare welfare. Più o meno, anche se per ragioni diverse, quanto avanzato dalla categoria degli autotrasportatori, che insistono nel rivendicare il riconoscimento del ruolo come chiave strategica per il sostentamento del Paese, minacciando di trascinare il blocco dei tir fino a Roma. Proprio nella Capitale, è atteso per domani il vertice al Ministero dei Trasporti per decidere la linea d’azione e arrivare perlomeno alla smobilitazione. Dietro garanzia, chiaramente, di misure ad hoc per la categoria. A Roma ballano 590 milioni, previsti per il rinnovo del parco mezzi, ma anche la promessa di un’estensione della tax credit sul gasolio.

RIENTRA L’EMERGENZA APPROVVIGIONAMENTI

Nel frattempo, almeno sul fronte dell’approvvigionamento, la situazione al Sud sembra essere tornata entro i livelli di guardia. L’alleggerimento della protesta degli operai ex Ilva ha riattivato i collegamenti con la raffineria Eni di Taranto ma non ha risolto la questione dei rincari, tema che resta centrale nella protesta, inclusa quella lucana. E nemmeno la garanzia di una strategia d’azione sembra aver convinto i rappresentanti degli agricoltori a dar credito alla Regione.

BASILICATA, CIA E CONFRAGRICOLTURA CONTRO COLDIRETTI

Anzi, secondo Cia Agricoltori e Confagricoltura, la stessa protesta di Coldiretti a Potenza non sarebbe stata che una manifestazione di facciata, tanto da spingere le due associazioni a sospendere il confronto diretto con Via Verrastro: «Cicala prende tempo e, nel frattempo, Coldiretti mette in scena quella che appare come una protesta di facciata a Potenza. Campane, bandiere gialle e grande sbandieramento sotto la Regione, a Potenza. Ed ecco il colpo di scena: esce Cicala, nelle vesti del salvatore, annunciando di aver trovato ingenti risorse per l’agricoltura lucana. Coldiretti applaude con forza e si attribuisce i meriti di una manifestazione sotto la Regione, dimenticando le vere proteste portate avanti nelle ultime settimane da altri agricoltori, trasportatori e cittadini. Proteste alle quali Coldiretti non ha mai partecipato e che, anzi, ha persino criticato. Una brutta figura per Coldiretti. E gli agricoltori sembrano aver capito perfettamente il teatrino».

Rinnovando la richiesta, avanzata più volte, di dimissioni da parte dell’assessore Cicala, «Cia, Confagricoltura e compagni offesi, a bocca aperta, annunciano di non voler più confrontarsi con la Regione».

BASILICATA, I VESCOVI DELLA BASILICATA AL FIANCO DI CHI PROTESTA

Che il quadro di emergenza riguardi direttamente tutto il tessuto demografico lucano, è stato reso evidente dalla preoccupazione manifestata dalla Conferenza episcopale della Basilicata, coi vescovi a dirsi pienamente a sostegno delle proteste: «Il caro-vita, alimentato dai continui rincari del carburante e dall’aumento dei costi di produzione, si aggrava con il continuo aumento dei prezzi e tocca la carne viva e spesso sofferente di tutti i cittadini. A patirne sono innanzitutto coloro che dispongono di minori risorse. Una situazione che non può lasciare nessuno indifferente. Nel nostro territorio – hanno scritto i presuli nella nota di sabato -, che si configura in larga misura come un’area interna, l’agricoltura e il trasporto delle merci non sono legati soltanto al lavoro, alle filiere locali e alla possibilità di restare sul territorio: rappresentano anche una prospettiva e un’occasione di futuro».

APPELLO A GOVERNO E REGIONE

Una preoccupazione che si era tradotta in una richiesta diretta, rivolgendo «un appello al Governo e alla Regione Basilicata perché, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, affronti il peso dei costi del carburante e ne valuti le ricadute sull’agricoltura e sui trasporti». Cosa che un corto circuito “diplomatico” con le parti in protesta renderebbe molto più difficile.