Caro carburanti: dai tir ai cittadini, in Basilicata la protesta è di tutti

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Altra giornata di mobilitazione contro i rincari, blocchi sulla Jonica e a Lavello serrande chiuse: la protesta per il caro carburanti, anche in Basilicata coinvolge tutti

«Senza risposte bloccheremo l’Italia». Era stato il vaticinio (ma più che altro una dichiarazione d’intenti vera e propria) degli autotrasportatori quando, qualche giorno fa, l’impennata del prezzo dei carburanti aveva reso chiaro che, di lì a poco, sarebbe arrivato il punto di non ritorno. Una protesta di massa, iniziata al Sud Italia ma dilagata, in breve tempo, fino alle porte della Capitale, con l’obiettivo sottinteso di paralizzare il meccanismo dei consumi per far sentire finalmente la propria voce. E così, alla fine, è stato, grazie anche a una convergenza di dissenso che ha coinvolto, per le stesse ragioni, anche la categoria degli agricoltori, schiacciati dal caro carburante ma anche dal rincaro progressivo dei materiali agricoli e dei prodotti indispensabili alle colture.

SERVONO RISPOSTE ALL’EMERGENZA

Una polveriera esplosa ormai quasi una settimana fa e che, in poco tempo, ha iniziato a congestionare le rotte degli autotrasportatori, finendo per generare l’inevitabile (e annunciato) caos. Un’ondata di protesta in cui camionisti e agricoltori lucani si sono gettati a capofitto, andando ben oltre i disagi provocati inizialmente dal blocco della raffineria Eni di Taranto. Presidi pacifici ma ben localizzati, attivi nei punti strategici della regione e fautori dei rallentamenti che hanno interessato soprattutto la Statale Jonica, pur senza impedire il transito alle vetture. Anzi, il corteo dei trattori in ingresso a Matera, qualche giorno fa, ha finito per ricevere gli applausi degli automobilisti in coda, sintomo di un sentimento di solidarietà che va decisamente oltre le singole categorie.

La richiesta, fondamentalmente, è la stessa da giorni: ottenere dal Governo e dalla Regione risposte puntuali per consentire alle aziende di sopravvivere allo tsunami dei rincari. Istanza che inizia peraltro ad avere una certa urgenza (e non che prima non l’avesse) visto che il blocco degli autotrasportatori ha portato le filiere del consumo a ricevere i primi colpi, specie per quel che riguarda gli approvvigionamenti di beni alimentari (in particolare quelli deperibili). In Sicilia, applicato il blocco persino ai porti. E l’emergenza, di rimando, è già tangibile in alcuni supermercati, anche in Basilicata, dove le forniture hanno iniziato a scarseggiare, mentre da Roma continuano ad assicurare di star lavorando per venire incontro alle richieste dei lavoratori ma, per voce del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, continuando a chiedere la rimozione dei presidi per consentire la circolazione delle merci.

SERRANDE ABBASSATE A LAVELLO

Nel frattempo, a Lavello commercianti e cittadini hanno trascorso una giornata a serrande abbassate, in protesta contro il carovita. Consegnando un messaggio chiaro: «La gente non accetta più promesse. Chi protesta chiede di poter lavorare senza rimetterci, sostenere le spese e garantire un futuro ai propri figli. Sono ragioni sacrosante alle quali Regione e Governo devono rispondere con aiuti immediati e un piano straordinario di ripresa». A dichiararlo, il capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, secondo il quale «agricoltori, autotrasportatori e commercianti rinunciano spontaneamente a giornate di lavoro perché temono di perdere ancora di più continuando in queste condizioni. La loro difficoltà riguarda tutta la comunità, perché i maggiori costi di produzione e trasporto si trasferiscono sui prezzi e riducono il potere d’acquisto delle famiglie».

Non da dimenticare infatti che la Basilicata, per assetto geografico e infrastrutturale, rende sostanzialmente indispensabile l’uso dell’automobile, anche per la presenza di categorie lavorative (agenti di commercio in primis) che trascorrono su strada la maggior parte della loro giornata. Il che, evidentemente, produce un costo, giunto ormai a livelli insostenibili: «Servono sostegni per il gasolio agricolo, pagamenti tempestivi delle somme dovute alle imprese e misure accessibili a chi rischia di fermarsi. Al Governo nazionale chiediamo interventi duraturi sul costo dei carburanti e sostegno all’autotrasporto, alla Giunta regionale di attuare rapidamente gli impegni assunti. I socialisti sono al fianco di chi protesta e chiedono una riduzione stabile del peso fiscale sui carburanti e una strategia energetica che dia certezze a cittadini e imprese».

LA CRISI STRUTTURALE

La crisi lucana, come quella del Sud, è innanzitutto strutturale. Ne è convinto il capogruppo del Partito democratico, Piero Lacorazza, che ha riallacciato l’emergenza sulle strade a una scarsa applicazione degli strumenti di welfare alla capacità estrattiva del territorio: «La questione è semplice, c’è l’articolo 36, comma 1, del decreto ‘Sblocca Italia’ del 2014 che va adattato, riprendendo il principio di destinare ai territori una quota delle maggiori entrate fiscali derivanti dalle attività estrattive e riconoscendo alla Basilicata una quota dell’IRES anche sulle estrazioni esistenti. L’IRES è pagata allo Stato anche da Eni, nella quale la partecipazione statale, attraverso Cassa Depositi e Prestiti, è rilevante.

Questa quota di IRES potrebbe essere utilizzata nell’immediato, ma anche come volano finanziario per investimenti infrastrutturali, visto che ANAS e Ferrovie dello Stato possono rispondere a una regia pubblica». E sulla visita del ministro, Lacorazza auspica «una qualche risposta sullo sfavorevole regime di aiuti che vivono e soffrono le nostre imprese».

Il punto resta quello del passato, anche recentissimo: consentire al territorio lucano di venir fuori dall’emergenza attraverso i suoi contributi all’andamento energetico del Paese, deficit che, secondo i sostenitori della tesi, non è stato adeguatamente compensato dalle royalties corrisposte dalle compagnie di estrazione. Il risultato, è un carburante che costa mediamente più che nelle altre regioni e che, da tempo, risulta addirittura il più costoso d’Italia. Una beffa che, come dimostra la protesta cittadina di Lavello, i lucani non sembrano più disposti a tollerare.