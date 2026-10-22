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Basilicata, dai camion fermi agli scaffali vuoti: “Così buttiamo via quintali di latte”. L’organizzazione agricola: “Rischi anche per gli animali, vanno scortati i veicoli che trasportano le merci deperibili”.

La protesta dei camion prosegue, sia pure a macchia di leopardo. E la merce sugli scaffali comincia a scarseggiare. Per il Coordinamento degli autotrasportatori di Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, nell’incontro di martedì scorso con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, “non sono state raggiunte le condizioni per risolvere le criticità sollevate – si legge in un volantino – e non sono arrivate le garanzie sufficienti a consentire la revoca del fermo”. Al termine del confronto è stato annunciato lo sblocco immediato di 480 milioni di euro, nell’ambito di uno stanziamento complessivo di 1 miliardo, per alleviare i costi di gestione, divenuti ormai “insostenibili”, che pesano sulle imprese dell’autotrasporto. Questo, in attesa del vertice ufficiale al Ministero programmato per il 27 ottobre prossimo. Ma se qualche sigla sindacale ha apprezzato “l’apertura” del Governo (soprattutto in Sicilia) la maggior parte dei manifestanti ha deciso di andare avanti.

I PRESIDI ATTIVI IN BASILICATA E L’IMPATTO SUI SUPERMERCATI CON GLI SCAFFALI VUOTI

In Basilicata, è stato rimosso il presidio di Scanzano Jonico (ma non per l’esito del “tavolo” con Salvini, si precisa) mentre restano attivi quelli di Tursi, sulla Strada statale Sinnica; di Potenza, lungo il Raccordo da e per Sicignano degli Alburni; di Tito Scalo, nei pressi dell’area industriale; di San Nicola di Melfi, all’altezza dell’area industriale sulla “Bradanica”. Le proteste – peraltro sempre più estese anche nelle regioni vicine – stanno provocando pesanti conseguenze non solo sul fronte della circolazione veicolare ma anche sulla distribuzione delle merci, in particolare dei prodotti alimentari freschi, della frutta e della verdura. Tanto che è partito l’assalto ai supermercati, dove si cominciano a vedere gli scaffali vuoti.

L’ALLARME DI COLDIRETTI BASILICATA SULLA FILIERA DEL LATTE

Significativo in questo senso l’allarme lanciato da Coldiretti Basilicata, che ha inviato una lettera urgente al prefetto di Potenza, Michele Campanaro, parlando di “una situazione che rischia di mettere in ginocchio decine di aziende agricole e di provocare la perdita di centinaia di quintali di latte fresco”. L’organizzazione agricola ha sollecitato “l’adozione di misure straordinarie in grado di garantire la continuità della raccolta e del trasporto del latte”. La Coldiretti lucana spiega che “a causa del protrarsi delle interruzioni alla circolazione lungo le principali arterie di collegamento, le strutture incaricate della raccolta, tra cui la cooperativa agricola Coprover, hanno comunicato l’impossibilità di assicurare il regolare servizio di ritiro presso le aziende zootecniche.

Il problema più immediato riguarda la capacità di stoccaggio del latte nelle stalle. I serbatoi refrigerati, progettati per contenere il prodotto soltanto per periodi limitati, sono ormai saturi. Senza un rapido ripristino delle operazioni di raccolta – si evidenzia -, gli allevatori potrebbero essere costretti a smaltire ingenti quantitativi di latte, con perdite economiche particolarmente pesanti per aziende già alle prese con l’aumento dei costi di produzione”.

SCAFFALI VUOTI, RISCHI PER IL BENESSERE ANIMALE E RICHIESTA DI CORSIE PREFERENZIALI PER LA BASILICATA

Si sottolinea inoltre che “la produzione di latte non può essere interrotta: le vacche devono essere munte quotidianamente, sia per garantire la continuità produttiva sia per tutelare il benessere degli animali. Allo stesso tempo, il latte fresco è un prodotto altamente deperibile, che necessita di tempi rapidi di raccolta e del rigoroso rispetto della catena del freddo. Le conseguenze rischiano di estendersi all’intera filiera lattiero-casearia lucana, coinvolgendo non soltanto gli allevamenti, ma anche le cooperative e i caseifici che dipendono dal regolare conferimento della materia prima.

Una paralisi che potrebbe compromettere la tenuta economica di numerose aziende agricole a conduzione familiare, già fortemente penalizzate dai rincari dei costi di gestione”. Ecco perché Coldiretti Basilicata chiede alla Prefettura “un intervento immediato per individuare soluzioni che consentano ai mezzi destinati alla raccolta del latte di raggiungere le aziende agricole e garantire il successivo conferimento del prodotto. In particolare, l’organizzazione agricola sollecita l’attivazione di corsie preferenziali, anche attraverso transiti scortati o presidiati, per i veicoli che trasportano prodotti altamente deperibili, insieme all’adozione di ogni altra misura straordinaria necessaria a tutelare le produzioni e il lavoro degli allevatori. L’obiettivo è scongiurare una crisi che, oltre alle pesanti ripercussioni economiche, potrebbe determinare conseguenze anche sul piano igienico-sanitario e del benessere animale”.

L’APPELLO DI LEGACOOP AGROALIMENTARE SUI DANNI ALL’ORTOFRUTTA

Non va molto meglio sul fronte dell’ortofrutta. «Non si può andare oltre, dopo lo sblocco di quasi mezzo miliardo di euro da parte del Governo è impensabile che non si faccia nulla per rimuovere i blocchi», sostiene Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare, di fronte al protrarsi delle proteste degli autotrasportatori che stanno mettendo in difficoltà le filiere in particolare di kiwi, agrumi e ortaggi. «Se la situazione dovesse proseguire fino al 27 ottobre, il costo complessivo dei danni potrebbe raggiungere decine di milioni di euro – precisa Maretti – non possiamo permettere che tanti produttori finiscano sul lastrico, occorre agire subito, prima che i danni diventino irreversibili».

Secondo le stime di una grande cooperativa ortofrutticola romagnola, in 5 giorni i danni legati al solo kiwi giallo ammontano a circa 30 milioni di euro, di cui 5 milioni ricadono sui soci produttori della cooperativa cesenate. Critica anche la situazione dell’uva da tavola, con magazzini pieni in Puglia e Basilicata e prodotto fermo nelle celle frigorifere impossibilitato a raggiungere i mercati. Rallentamenti e difficoltà interessano anche gli agrumi, le piantine di fragole destinate al trapianto e gli ortaggi di serra siciliani, tra cui zucchine, melanzane e pomodori.