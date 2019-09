POTENZA - Sono da poco passate le 8 quando in corso Garibaldi, alla fermata degli autobus a pochi metri da piazza XVIII Agosto, un mezzo della Trotta ha preso fuoco. In pochi minuti una colonna di fumo nero si è innalzata dal mezzo - colonna di fumo che è stata vista da varie parti della città - che pian piano è stato avvolto dalle fiamme. Una combustione che, fortunatamente, è stata lenta solo perché il mezzo era a diesel altrimenti sarebbe potuto esplodere tutto con studenti, lavoratori e autista - il bus della linea 8 collega contrada Costa della Gaveta con piazzale Ligure - che fortunatamente sono riusciti a scendere in tempo dal mezzo prima che le fiamme lo divorassero. Insomma una questione davvero di attimi ha fatto sì che che a ridosso di piazza XVIII Agosto non si consumasse una tragedia. Il bus, infatti, era pieno di utenti e se anche una sola della porte non si fosse aperta difficile dire quello che sarebbe potuto accadere. Fortunatamente nessuna delle persone che era a bordo del bus è rimasta ferita anche se il fumo comunque inalato ha provocato qualche malore oltre al terrore di essere scampati alle fiamme.

Attimi, dicevamo, durante i quali man mano che le fiamme si alzavano dal mezzo sono andati in frantumi le vetrine dei negozi che si trovano accanto alla fermata dell’autobus, distrutti i vetri delle finestre del palazzo che affaccia su corso Garibaldi, delle persiane, letteralmente liquefatte, dello stabile che si trova dall’altro lato rispetto al punto dove è avvenuto l’incidente per non parlare dell’asfalto letteralmente liquefatto. Danneggiate alcune autovetture che erano parcheggiate sul lato opposto rispetto a dove ha preso fuoco il bus. Fiamme che sarebbero state causate da un corto circuito all’impianto elettrico. C’è stato il rischio che potesse saltare in aria la conduttura del gas metano. E sulle condutture del metano bisognerà effettuare ulteriori verifiche. E così dopo le 8 se in corso Garibaldi il silenzio era surreale per la città sono risuonate le sirene dei Vigili del fuoco, degli agenti della Squadra Volanti, dei carabinieri e della Polizia locale. Immediatamente chiuso il tratto di strada sia da piazza XVIII Agosto a scendere, sia dall’incrocio con viale Marconi a salire. Poi è stata corsa contro il tempo. Squadre dei Vigili del fuoco che spegnevano l’incendio e altre che hanno, con i tecnici dell’Italgas, provveduto a chiudere l’impianto di distribuzione del metano. In strada anche le famiglie che abitano nei due palazzi danneggiati e i titolari dei negozi che si apprestavano ad aprire le loro attività commerciali. Sul posto a un certo punto è arrivato anche Lucio Malatesta, direttore d’esercizio della “Trotta bus Potenza”, che ha assistito a quanto stava accadendo.

Fino alle 13 strada chiusa e Vigili del fuoco e tecnici del dipartimento comunale della Protezione civile, con il responsabile Pino Brindisi giunto sul posto, al lavoro per verificare se le palazzine avessero riportato danni strutturali che fortunatamente non ci sono stati anche se lo stabile che affaccia sul punto dove c’è la fermata del bus ha la facciata completamente annerita dal fumo e dalle fiamme. E se già ieri pomeriggio l’amministrazione comunale ha provveduto a rifare l’asfalto il problema per le famiglie residenti nei due stabili è stato quello di dovere fare i conti con l’assenza del metano oltre che con le finestre distrutte e l’aria fredda che ha invaso le abitazioni dove era ancora persistente la puzza di bruciato mista all’odore del diesel. Neanche quattro mesi fa, il 29 maggio scorso, un altro mezzo della Trotta - a bordo non c’erano passeggeri perché il bus aveva terminato la corsa e stava rientrando in azienda - prese improvvisamente fuoco in via Ionio a rione Cocuzzo. E a nulla valse il tentativo dell’autista di sedare le prime fiamme utilizzando l’estintore. Da tempo come “Quotidiano del Sud” ci siamo occupati della gestione del trasporto pubblico locale che era stata affidata, con bando, alla Trotta dall’amministrazione precedente. Una gestione che, con documenti alla mano, si è rivelata soprattutto per il mancato rispetto di quanto previsto dal contratto e dal capitolato di gara, alquanto anomala. Non solo. Più e più volte è stato dato spazio alla questione della sicurezza dei mezzi sollevata dagli autisti e dai sindacati. Per non parlare poi degli stipendi pagati in ritardo, dei fondi Priamo e del quinto dello stipendio trattenuto dalle buste paga e mai versato dall’azienda.

E proprio la questione dei mezzi - sindacati e autisti hanno sempre denunciato i pericoli vista la mancanza di manutenzione - oggi torna ancor più di attualità. Non solo perché sono due i bus che in meno di quattro mesi hanno preso fuoco ma anche perché in questi anni non si contano quanti mezzi si sono fermati per strada per problemi di vario genere. Tutto sempre denunciato e corredato anche da foto, come quella di uno sterzo attaccato con una corda per tenerlo fermo. I due bus andati distrutti, stando a quanto si è appreso, insieme ad altri otto sarebbero stati portati dalla Trotta a Potenza dopo essere stati utilizzati per parecchio tempo su Roma dove il gestore del servizio pubblico di trasporto urbano di Potenza con il Consorzio Roma Tpl si occupava di collegamenti extraurbani. E se a Potenza sarebbero arrivati mezzi già datati nel tempo il 7 dicembre del 2018 il dirigente dell’ufficio comunale alla Mobilità ha autorizzato la “Trotta bus”, a seguito di una sua richiesta (richiesta datata 5 dicembre 2018), a prendere 4 mezzi in uso nel capoluogo per utilizzarli ad Andalo (Trento) e in alcuni comuni della Val di Fassa dove l’azienda romana svolge servizio di trasporto come ammesso nella richiesta. Trasporto skybus che, come riportato in alcuni articoli usciti in Trentino, non ha funzionato al meglio. I quattro mezzi - acquistati dal Comune con fondi regionali - “considerato - così nell’autorizzazione concessa - non rientrano nel divieto di utilizzo valido per mezzi finanziati da sovvenzioni pubbliche (vincolo temporale di destinazione di 10 anni) la Trotta ha deciso di spostarli, come detto, sulla zona di Andalo perché “dimensionalmente - così sempre nell’autorizzazione concessa - e tipologicamente inadatti all’uso sulla viabilità di Potenza”. Fermo restando che “la distrazione - così il dirigente comunale - non pregiudicherà la regolarità” del servizio di trasporto pubblico urbano nel capoluogo. Insomma mezzi che vanno e che vengono a seconda delle richiesta della “Trotta”. Trotta che ora dovrà mettere sicuramente mano al portafogli per risarcire tutti i danni provocati. Danni che al momento non sono ancora quantificabili.