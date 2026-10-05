Data Center bloccato, l’ombra sui 14 milioni della Regione

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Una settimana di blackout informatico in Basilicata: servizi sanitari in tilt, Consiglio regionale rinviato e sistemi ancora instabili. Mail riprese, ma sistemi non pienamente operativi. Ancora poca chiarezza sulla natura del problema: «Forse un inconveniente tecnico». Le opposizioni: «Andremo fino in fondo su cosa è successo»

Una settimana esatta. Poco più a dire il vero. Tanto è trascorso non dalla segnalazione ma dal blocco effettivo riscontrato nel Data Center della Regione Basilicata. Era domenica 27 settembre quando l’accesso ai servizi digitali regionali, in particolare quelli destinati alle prenotazioni delle prestazioni sanitarie, erano risultate improvvisamente paralizzate, costringendo gli uffici preposti a tornare al sistema carta e penna pur di garantire la prosecuzione del servizio.

UNA SETTIMANA SENZA DATA CENTER

L’annuncio ufficiale, in effetti, era arrivato solo il giorno dopo, ovvero lunedì 28, con una nota informativa circa il blocco del sistema e la possibilità, concreta, di disservizi, rallentamenti e ritardi fisiologici nella fornitura dell’assistenza sanitaria, chiaramente riferita ad attività ambulatoriali e agli esami di laboratorio. Lo stesso comunicato, tuttavia, si era affrettato a chiarire come non vi fossero i presupposti per attribuire l’accaduto a un attacco hacker. Nemmeno un giorno, e il Data Center va in crash per la seconda volta, costringendo la seduta del Consiglio regionale del 29 settembre al rinvio. Da allora, quasi nessuna notizia. Almeno non ufficiale. Il guasto informatico, qualunque sia la sua natura, non sarebbe ancora riparato del tutto, nonostante abbia già presentato un conto sostanziale in termini di costi generati.

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NON CHIARA LA GENESI DEL PROBLEMA

A otto giorni di distanza, in pratica, i server della Regione che dovrebbero garantire l’efficienza dei servizi destinati alla cittadinanza risulta ancora compromessa. Non del tutto non funzionante, certo, ma comunque non in grado di fornire le prestazioni che dovrebbe garantire. «Alla data di venerdì 2 ottobre il sistema funzionava in parte – spiegano dalla Fp Cgil al Quotidiano –. Le mail, ad esempio, inizialmente bloccate adesso arrivano. Sicuramente, non si può dire che il problema sia risolto in via definitiva». Né è chiaro, ancora, quale sia l’effettiva genesi del problema. Stando all’unica comunicazione ufficiale pervenuta fin qui, non ci sarebbe di mezzo un attacco esterno. Tra le ipotesi, filtrano un sovraccarico del sistema o un surriscaldamento del sistema di ventilazione dei server, con conseguente blocco tecnico. Abbastanza per ritrovarsi con un sistema a singhiozzo, anche se la dilatazione dei tempi e la mancanza di una risoluzione ufficiale non possono escludere la presenza di ulteriori fattori.

LA NOTA DELLA MINORANZA IN REGIONE

A mettere pressione alla Regione, già all’1 ottobre, era arrivata una nota dei consiglieri di minoranza, che avevano posto la questione dei 14 milioni di euro investiti nel Data Center di Potenza, più altri fondi destinati al Disaster Recovery di Matera, entrambi finiti nell’intoppo del down informatico. «Se dovesse emergere che allarmi o anomalie sono stati sottovalutati – avevano avvertito le opposizioni – o che non si è intervenuti tempestivamente, nessuno pensi di liquidare tutto come un normale disservizio. Su questa vicenda andremo fino in fondo, i lucani hanno diritto di sapere cosa è successo e chi ne dovrà rispondere».

Fino a quel momento, resta il punto interrogativo. Tanto sul problema, quanto sugli strumenti di risoluzione. Meno oscuro, il problema riversato sulla garanzia dei servizi ai cittadini, così come le difficoltà incontrate anche dagli uffici preposti per riuscire a tamponare la falla.