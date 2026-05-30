Sanità, caos liste d’attesa: in Basilicata l’anomalia delle priorità

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E’ caos per le liste d’attesa in Basilicata, tra le sei regioni dove più si registra questo disguido: troppe prenotazioni di prime visite con priorità «non urgente». Lo dice il nuovo rapporto Agenas

Sono sei e tutte del Centro-Sud le regioni in cui si registrano maggiori criticità nei criteri di appropriatezza dei codici di priorità per le liste d’attesa: Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e Puglia. In queste regioni infatti ci sono troppe prenotazione di prime visite con un codice di priorità ‘non urgente’, con il rischio che i pazienti attendano più del necessario. Emerge dai dati forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, basati sulla Piattaforma nazionale per le liste d’attesa. Oggi la Piattaforma consente di misurare indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni e individuare fattori di criticità su cui intervenire, ha spiegato il direttore generale di Agenas Angelo Tanese.

“Il primo elemento di criticità riguarda l’appropriatezza nell’attribuzione del codice di priorità in sede di prescrizione. In alcune Regioni la percentuale di attribuzione del codice di priorità P, ovvero da erogare entro 120 giorni, è estremamente elevata, anche oltre l’80%: questo dato non è coerente con l’effettuazione di una prima visita o di un esame diagnostico che non sia di controllo”.

I dati mostrano infatti una forte variabilità del dato, che passa dall’85,5% della Basilicata e dall’80,1% della Campania al 7,8% della Toscana e all’8,2% del Piemonte. “Su questo aspetto è già avviato un confronto con le singole Regioni, al fine di comprenderne le cause e ricondurre a maggiore omogeneità i comportamenti prescrittivi”, conclude Tanese.

QUASI DUE MILIONI DI VISITE NON EROGATE NEI TEMPI MASSIMI

Nei primi quattro mesi dell’anno quasi due milioni di visite mediche ed esami clinici non sono stati erogati nei tempi massimi previsti. C’è un generale miglioramento, anche se accompagnato da criticità nell’appropriatezza delle prescrizioni e un’ampia quota di ricette ‘disperse’, pari a circa una su due, segno di una domanda che non trova risposta. È il quadro che emerge dai dati dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, presentati insieme alla nuova Piattaforma nazionale sulle liste d’attesa. Per il ministro della Salute Orazio Schillaci “il trend positivo è frutto dell’impegno di migliaia di professionisti e delle misure adottate in questi mesi”.

Le prestazioni monitorate riguardano tutte le classi di priorità, dalle urgenze alle programmate, per circa 65 milioni di prenotazioni tra pubblico e privato accreditato al Servizio sanitario nazionale. Nel primo quadrimestre 2026, risultano effettuate oltre il tempo massimo previsto oltre 1,2 milioni di visite specialistiche e circa 688.500 esami diagnostici come Tac, risonanze ed ecografie, per un totale di poco meno di due milioni. In questo arco di tempo si registra però “una diffusa tendenza al miglioramento”, con la quota di rispetto dei tempi che sale al 78,7% per le visite (dal 76%) e all’84,7% per gli esami diagnostici (dall’83%). Complessivamente, 16 regioni su 21 mostrano buoni risultati per le visite e 15 su 21 per gli esami.

Ma Abruzzo, Provincia di Trento, Sicilia e Valle d’Aosta vedono segni negativi in entrambi i casi. In miglioramento costante la Liguria e buoni risultati in grandi regioni come Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. La Puglia mostra progressi, ma continua a mantenere percentuali inferiori alla media.

L’APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI E LA DISPERSIONE DELLE RICETTE

Tra i nodi, c’è quello l’appropriatezza delle prescrizioni.

In sei regioni del Centro-Sud (Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e Puglia) si registra un uso molto elevato del codice di priorità ‘non urgente’ per le prime visite, che in Basilicata arriva all’85,5% e in Campania all’80,1%, contro valori come il 7,8% della Toscana e l’8,2% del Piemonte. “Questo dato – sottolinea il direttore generale Agenas Angelo Tanese – non è coerente con l’effettuazione di una prima visita o di un esame che non sia di controllo. È stato già avviato un confronto per comprenderne le cause”.

Un altro dato critico riguarda la dispersione delle ricette: solo il 50% delle prime visite prescritte e il 54% degli esami si traduce in prestazioni erogate. In pratica, una ricetta su due si perde. Secondo Agenas, “una quota di mancata presa in carico tra 25% e 30% può essere fisiologica, il resto necessita approfondimenti”. Per il presidente dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, Vincenzo Bottino, “quando la media delle ricette utilizzate è così bassa significa che una parte rilevante della domanda esce dal perimetro pubblico”. In alcune aree, precisa, “il fattore tempo è decisivo” e i pazienti provvedono nel privato perché “una colonscopia tardiva può cambiare la storia clinica”.

I dati sono stati presentati insieme a un ‘cruscotto 2.0’ che permette di monitorare online il rispetto dei tempi nella propria regione. La piattaforma sarà in aggiornamento continuo e, per il ministro della Salute Schillaci, segna “un passaggio storico” e “un cambio di metodo che assicura più trasparenza, coordinamento, capacità di intervento”. Ma anche qui non mancano criticità. Cittadinanzattiva segnala la mancanza di dati disaggregati per singola Asl e di informazioni sul fenomeno delle ‘agende chiuse’, cioè “l’impossibilità di prenotare alcune prestazioni, che ci viene segnalato da moltissimi cittadini in riferimento a singole aziende”.