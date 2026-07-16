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Sanità lucana, primato farlocco per le liste d’attesa: Pubblicato il monitoraggio indipendente dell’Osservatorio Salutequità. La radiografia che misura il diritto alla salute svela che solo l’11% degli italiani riceve cure tempestive. In Basilicata i distretti si salvano solo sulla carta.

La Basilicata conquista il primato italiano nel rispetto delle liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici, ma il successo nasconde un artificio gestionale. Se formalmente la regione è la sola adempiente insieme a Marche e Veneto, i dati reali dimostrano che il risultato è falsato: l’ottantacinque per cento delle prenotazioni viene registrato sotto la classe programmata. Questo è il verdetto emerso dall’analisi dettagliata realizzata dall’Osservatorio di Salutequità, presentata ufficialmente ieri dal presidente Tonino Aceti. Lo studio ha elaborato i dati della Piattaforma Nazionale delle liste d’attesa gestita da Agenas.

Una radiografia impietosa che, se da una parte incorona le strutture lucane sul piano puramente statistico del rispetto formale dei tempi ministeriali, dall’altra fa scattare l’allarme sulla reale e immediata accessibilità ai servizi sanitari di prossimità. A livello nazionale la situazione è drammatica: appena l’11,64% dei cittadini italiani riesce a ottenere una prestazione sanitaria entro i limiti massimi temporali stabiliti dalla legge. In questo deserto dei diritti, la Basilicata sembrerebbe un’isola felice.

LISTE D’ATTESA NELLA SANITÀ LUCANA, L’ANOMALIA DELLE CLASSI DI PRIORITÀ: IL TRUCCO DELLA LETTERA “P”

Secondo il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Pngla), che fissa al 90% la soglia minima di adempienza obbligatoria per le Regioni, i distretti sanitari lucani centrano l’obiettivo sia per le prime visite che per gli esami strumentali. Ma per capire come sia possibile un simile miracolo in un Mezzogiorno che storicamente soffre di mobilità passiva e carenza di organico, è necessario leggere i dati “in combinato disposto”, andando oltre la superficie delle tabelle riassuntive del ministero. L’anomalia si annida nei criteri di priorità clinica stampati sulle ricette bianche dei medici di medicina generale e degli specialisti. Esistono quattro classi: la “U” per le prestazioni urgenti da erogare entro tre giorni, la “B” per il breve periodo (dieci giorni), la “D” per le differibili (trenta giorni) e infine la “P” per le programmate, che concede alle aziende sanitarie un margine ampissimo, fino a centoventi giorni di tempo.



Ed è proprio qui che la gestione lucana distorce la realtà: ben l’85% di tutte le prenotazioni sanitarie effettuate in Basilicata viene blindato e catalogato sotto la lettera P. Questo significa che un cittadino lucano che si rivolge al Centro Unico di Prenotazione non risulta formalmente in lista d’attesa, né produce un ritardo statistico, semplicemente perché la sua richiesta viene legalmente proiettata a quattro mesi di distanza. Il confronto con il resto della penisola rende evidente l’anomalia: in Emilia-Romagna la classe programmata rappresenta appena l’8,8% del totale delle prescrizioni e in Toscana si ferma al 7,8%.

IL VUOTO INFORMATIVO SULLE URGENZE E LA DISPARITÀ CON LA REALTÀ DEI PAZIENTI

In Basilicata, invece, la stragrande maggioranza dei bisogni di salute ordinari viene di fatto congelata per vie amministrative. A rendere il quadro ancora più opaco si aggiunge un vuoto informativo inaccettabile: all’appello dell’Osservatorio nazionale manca totalmente il flusso dei dati relativo alla classe “U”, quella delle urgenze indifferibili. Nessun dato lucano è pervenuto su questo specifico fronte, impedendo di verificare se chi rischia la vita riceva assistenza nei tre giorni stabiliti. Come sottolineato dal presidente Tonino Aceti, i dati evidenziano profonde criticità nel garantire l’accesso tempestivo alle cure in Italia, con notevoli disparità regionali. In Basilicata, il primato formale del rispetto dei tempi si scontra con la realtà dei pazienti, evidenziando che l’apparente efficienza non deriva da una gestione virtuosa, ma dallo sfruttamento dei codici di prenotazione che differiscono le prestazioni, garantendo i LEA solo formalmente.