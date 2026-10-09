Dall’ospedale pugliese Miulli, stop alle cure per i lucani. Latronico sotto accusa

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È scontro sullo stop delle cure all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti per i pazienti lucani. Consiglieri a muso duro con Latronico

È scontro sulla sospensione delle prestazioni sanitarie all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti per i pazienti lucani. Ai «chiarimenti» forniti ieri mattina dall’assessore regionale lucano alla Salute, Cosimo Latronico, hanno immediatamente replicato a muso duro i consiglieri regionale Roberto Cifarelli e provinciale materano Domenico Schiavo di Basilicata casa comune.

«L’Ospedale Miulli – ha precisato Latronico – è una struttura sanitaria privata pugliese che riceve dalla Regione Puglia un budget annuale limitato per le prestazioni destinate sia ai pazienti pugliesi che a quelli provenienti da fuori regione, esattamente come avviene per tutte le altre strutture private accreditate». Quanto all’accordo di confine tra le due regioni, «il fatto che il Miulli abbia raggiunto il proprio tetto di spesa – ha aggiunto l’assessore – non dipende in alcun modo dall’accordo di mobilità, ma rientra nelle scelte autonome di programmazione compiute dalla Regione Puglia» (…).

«Il blocco temporaneo di alcune prestazioni programmabili da parte del Miulli – sottolinea Latronico – si ripete purtroppo ogni anno e rappresenta un problema da affrontare, ma non è certo riconducibile a decisioni o ad atti della Regione Basilicata. Trovo contraddittorio – ha proseguito Latronico – proporre da un lato di aumentare le risorse per far curare i cittadini fuori regione e dall’altro chiedere di ridurre la mobilità passiva. Se vogliamo davvero rafforzare la sanità lucana dobbiamo garantire la continuità delle cure ai pazienti già presi in carico, ma allo stesso tempo continuare a investire con forza sulle nostre strutture».

LA REPLICA DI CIFARELLI

A stretto giro è arrivata la risposta di Cifarelli: «L’assessore Latronico continua a confondere le spiegazioni burocratiche con le responsabilità politiche. Ai cittadini lucani che rischiano di vedersi rinviare un intervento chirurgico già programmato presso l’ospedale Miulli non interessa sapere a chi spetti formalmente la competenza sui tetti di spesa. Interessa sapere quando potranno essere curati, magari a Matera e non ad Acquaviva delle Fonti. E su questo dall’assessore Latronico non arriva alcuna risposta concreta. (…)

L’assessore – ha aggiunto -sostiene che la responsabilità sia della Regione Puglia, dimenticando che proprio lui aveva presentato l’accordo sulla mobilità sanitaria come uno strumento avanzato di programmazione, capace di governare i flussi e garantire cure appropriate. Oggi, di fronte alle difficoltà, si limita a chiamarsi fuori. (…) “Chiediamo all’assessore Latronico di attivarsi immediatamente con la Regione Puglia per garantire gli interventi già programmati, di chiarire le criticità dell’accordo sulla mobilità sanitaria e di presentare un piano concreto di rafforzamento degli ospedali lucani. Governare – ha concluso Cifarelli – significa prevenire i problemi e trovare soluzioni, non limitarsi a spiegare perché la responsabilità sarebbe di altri».

L’ATTACCO DI SCHIAVO

«Non possiamo accettare – ha sottolineato il consigliere provinciale Schiavo – che chi aveva programmato un intervento chirurgico di alta complessità nel 2026 rischi di dover attendere il 2027 per problemi legati ai tetti di spesa. Chiediamo quindi alla Regione Basilicata di assumere un’iniziativa immediata, individuando insieme alla Regione Puglia le risorse necessarie per garantire la continuità delle prestazioni. Basta scaricabarile, basta annunci e basta giochi delle tre carte – ha concluso -. Si trovino subito nuovi fondi e si garantiscano gli interventi chirurgici di alta complessità già programmati. La salute dei cittadini lucani non può aspettare il 2027».