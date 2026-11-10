Sanità in Basilicata: nel 2025 in 60mila costretti senza cure

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Un quadro drammatico quello offerto dalla Fondazione Gimbe sulla sanità in Basilicata: in 60 mila senza cure, oltre l’11% della popolazione ha smesso di curarsi

È uno sguardo impietoso quello della Fondazione Gimbe sullo stato di salute della sanità. Si comincia con i cittadini costretti a scegliere fra la sopravvivenza e le cure. I dati della Basilicata parlano chiaro: nel 2025 sono state circa 60 mila le persone che hanno rinunciato, l’11,4% della popolazione. La Fondazione è stata audita ieri sul DdL Bilancio 2027 dalle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. Per la Basilicata, la quota è aumentata di 0,6 punti percentuali, rispetto al 2024.

In Italia, Sardegna (+2,3%), Marche (+1,4%) e Campania (+0,8%) hanno fatto peggio, mentre la regione col miglioramento più elevato è l’Abruzzo, in cui la quota è scesa, rispetto all’anno precedente, del 4,1%, davanti a Valle d’Aosta (-2,4%) e Friuli (-2,1%). Nel 2025, secondo l’Istat, il 18,7% delle famiglie ha limitato, per quantità o qualità, la spesa per visite mediche e accertamenti periodici, la più alta fra il 2022 e 2025.

«Un dato da leggere anche alla luce della povertà della popolazione: quando il servizio pubblico non garantisce le prestazioni nei tempi necessari, la possibilità di ricorrere a cure a pagamento dipende dalle risorse disponibili».

A QUALI CURE RINUNCIA LA POPOLAZIONE

Le persone che dichiarano di avere rinunciato sono aumentate da 4,1 milioni nel 2022 a 4,5 milioni nel 2023, fino a 5,8 milioni nel 2024. Nel 2025 sono 5,6 milioni, circa 1,5 milioni in più rispetto al 2022. Il 9,6% della popolazione ha rinunciato, nei 12 mesi precedenti, a esami diagnostici o visite specialistiche, escluse le prestazioni odontoiatriche. Le liste d’attesa sono il motivo più frequente (6,5% della popolazione), seguite dalle difficoltà economiche (5,2%). Dal 19,5% della Sardegna al 5,3% della Provincia autonoma di Bolzano. Rispetto al 2024, la quota nazionale si riduce di 0,3 punti percentuali: la Sardegna registra l’incremento maggiore (+2,3 punti), l’Abruzzo la riduzione più consistente (-4,1 punti).

«Nonostante la lieve flessione rispetto al 2024 – ha sottolineato il presidente Nino Cartabellotta – il dato 2025 resta nettamente superiore a quello del 2022 e conferma quanto siamo ancora lontani dall’obiettivo di garantire a tutti un accesso equo alle prestazioni necessarie».

VACCINO ANTINFLUENZALE, L’ADESIONE SOTTO IL 50%

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 si chiude, poi, con un bilancio che preoccupa: l’adesione tra gli anziani è scesa sotto la soglia del 50%, attestandosi al 49,81%: meno di un italiano over 65 su due ha scelto di immunizzarsi, un arretramento di 2,69 punti percentuali rispetto al 52,5% della stagione precedente e del punto più basso toccato nel nostro Paese tra il 2014 e 2015. Rispetto all’obiettivo minimo del 75% indicato dall’Oms, l’Italia è indietro di 25,19 punti percentuali, mentre il divario sale a 45,19 punti se si considera il target ottimale del 95%. In testa alla graduatoria si posiziona l’Umbria con il 62,02%, seguita dalla Toscana con il 58,51% e dall’Emilia-Romagna con il 57,70%. Conservano una copertura superiore alla metà della popolazione anziana soltanto Lazio, Lombardia, Puglia, Marche e Molise.

Situazioni particolarmente critiche in Sicilia al 37,49%, Sardegna al 36,70%, Valle d’Aosta al 36,06% e nella Provincia autonoma di Trento, che registra il valore più basso d’Italia con il 34,35%. Il confronto con la stagione 2024-2025 evidenzia un calo diffuso in 18 territori su 21, con perdite particolarmente marcate a Trento, che perde 27,25 punti percentuali, in Basilicata e in Sicilia. La flessione non riguarda unicamente gli anziani. Nelle fasce pediatriche e giovanili l’adesione resta contenuta: il picco si osserva tra i 2 e i 4 anni con il 23,51%, ma la percentuale crolla al 15,97% tra i 5 e gli 8 anni, fino a scendere al 2,27% tra i 15 e i 17 anni e al 4,54% tra i giovani adulti dai 18 ai 44 anni.