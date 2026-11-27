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Sanità lucana, in tre anni 1.172 assunzioni. Via libera della giunta Bardi al piano di rinforzo degli organici. L’assessore Latronico: «Condizione indispensabile per migliorare la qualità delle cure, abbattere le liste di attesa e dare risposte concrete ai cittadini». Il nuovo personale distribuito in tutti gli ospedali e nei centri di cura

In arrivo 1.172 assunzioni nella sanità lucana nei prossimi tre anni. È arrivato infatti il via libera della Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore alla Salute, Cosimo Latronico, ai piani triennali dei fabbisogni del personale 2027-2029 di tutte e quattro le aziende del servizio sanitario. Con l’approvazione dei provvedimenti il governo regionale autorizza le direzioni aziendali ad avviare le procedure di reclutamento per rafforzare gli organici dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, delle aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera e dell’Irccs Centro di riferimento oncologico della Basilicata.

SANITÀ LUCANA, IL PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI

La programmazione triennale delle 4 aziende sanitarie per il 2027 prevede, complessivamente, 909 nuove assunzioni. Inoltre, le aziende dovranno assumere a tempo indeterminato altri 263 Infermieri di famiglia e comunità.

I piani triennali dei fabbisogni del personale, come spiega una nota, intervengono sui reparti e sui servizi più esposti alle carenze di organico. In questo modo garantiscono la continuità assistenziale e allo stesso tempo contribuiscono alla riduzione delle liste di attesa. Tutto ciò avviene nel pieno rispetto dei tetti di spesa assegnati e quindi senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL SAN CARLO DI POTENZA

Per l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, il piano punta a consolidare l’offerta ospedaliera e a coprire i posti che si renderanno vacanti nel triennio. Nel solo 2027 sono programmate 299 nuove assunzioni a tempo indeterminato così ripartite: 159 nella dirigenza e 140 nel comparto, tra cui 72 infermieri e 34 operatori socio-sanitari. Questo incremento porterà l’organico complessivo da 2.930 a 3.126 unità. A queste si aggiungeranno ulteriori 52 assunzioni nel 2028 e il turnover previsto per il 2029. Gli sforzi si concentreranno in particolare sulle aree strategiche dell’emergenza-urgenza, anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, pediatria, ortopedia e traumatologia, medicina interna, radiodiagnostica e cardiologia, oltre alla nomina di 17 nuovi direttori medici di struttura complessa.

IL PROGRAMMA DI ASSUNZIONI DELL’ASP

Sul fronte territoriale, l’Asp programma 253 assunzioni nel 2027 che comprendono: 83 dirigenti, di cui 55 tra medici e veterinari, e 170 unità di personale per il comparto, con 54 infermieri, 32 operatori socio-sanitari e 32 autisti di ambulanza. Nel 2028 sono previste 59 assunzioni e 95 nel 2029. A questo piano ordinario si affiancherà nei primi mesi del 2027 l’ingresso di 160 Infermieri di famiglia e di comunità previsti dal Piano Stralcio per il potenziamento dell’assistenza territoriale.

L’ASM MATERA

Per quanto riguarda l’Asm Matera il piano prevede 262 assunzioni nel 2027 così ripartite: 153 dirigenti, tra cui 140 medici e veterinari, e 109 nel comparto, con 40 infermieri e 15 operatori socio-sanitari. L’organico complessivo raggiungerà le 2.234 unità a fine anno. Inoltre, tra il 2028 e il 2029 si aggiungeranno 28 assunzioni. A questo piano ordinario si affiancherà nei primi mesi del 2027 l’ingresso di 103 Infermieri di famiglia e di comunità previsti dal Piano Stralcio per il potenziamento dell’assistenza territoriale

L’IRCCS CROB DI RIONERO IN VULTURE

All’Irccs Crob di Rionero in Vulture per il 2027 sono programmate 95 nuove assunzioni che prevedono: 52 dirigenti, tra cui 42 dirigenti medici, e 43 unità nel comparto con 15 infermieri e 7 operatori socio-sanitari, seguite da altre 10 unità di personale nel 2028 e 12 nel 2029. A questo si aggiungeranno reclutamenti specifici per la ricerca sanitaria finanziati con risorse ministeriali. Insomma, un piano mirato a sostenere sia gli standard di cura che l’attività scientifica dell’istituto oncologico.

SANITÀ LUCANA, LE PAROLE DELL’ASSESSORE LATRONICO

«Con l’approvazione dei piani triennali dei fabbisogni di San Carlo, Asp, Asm e Crob – afferma Latronico – completiamo un passaggio fondamentale per tutto il sistema sanitario lucano attraverso gli strumenti operativi per programmare e assumere 909 professionisti della sanità a cui si aggiungeranno nei primi mesi del nuovo anno 263 Infermieri di famiglia e comunità per dare nuova linfa alle nostre Case della comunità e agli Ospedali di comunità. Un totale di 1.172 nuove assunzioni per rafforzare gli organici nei reparti ospedalieri più delicati, a partire dall’emergenza-urgenza, così come nei presidi territoriali e nella ricerca oncologica. Questa è la condizione indispensabile per migliorare la qualità delle cure, abbattere le liste di attesa e dare risposte concrete ai cittadini».