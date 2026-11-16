7 minuti per la lettura

Qualità vita Potenza

Qualità della vita, Potenza arretra ma nella sicurezza è prima in Italia. Il Potentino al 77esimo posto (- 4 posizioni sul 2025). Stabile Matera (75esima). L’analisi di ItaliaOggi e Ital Communications, realizzata in collaborazione con la Sapienza, confermano nel 2026 la spaccatura tra Centro-Nord e Sud: «Divario da colmare».

Senza infamia e senza lode. Da un anno all’altro, l’andamento della qualità della vita non è poi cambiato molto in Basilicata, dove il trend seguito è quello del resto del Sud. A rilevarlo, l’annuale indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma, che piazza Matera al 75esimo posto della graduatoria nazionale, esattamente lo stesso del 2025, mentre Potenza si trova due scalini più in basso, 77esima, con quattro posizioni di ritardo rispetto a un anno fa. Si tratta del risultato ottenuto dalle due province lucane nella combinazione tra i nove indicatori utilizzati per l’indagine (Ambiente, Turismo, Salute, Sicurezza, Reati, Istruzione, Lavoro, Reddito e Popolazione), tutti più o meno concordi nel collocarle entrambe nella parte bassa della classifica.

L’unica eccezione, riguarda l’andamento dei reati sul territorio provinciale, con Potenza che conferma, anzi, migliora il pur ragguardevole piazzamento ottenuto l’anno scorso, salendo dal terzo al primo posto assoluto, con un punteggio di mille punti. Andamento positivo condiviso con altre 59 province, che hanno contribuito a mantenere la sicurezza su un andamento positivo. Diametralmente opposto, per il medesimo indicatore (e per quanto si mantenga in una posizione alta), il discorso per Matera che, dal quarto posto del 2025, precipita al sedicesimo, con 870 punti complessivi.

QUALITÀ VITA A MATERA E POTENZA: LAVORO, SPOPOLAMENTO E IL DIVARIO TRA NORD E SUD NELLA CLASSIFICA NAZIONALE

Un leggero miglioramento anche sul fronte del lavoro: una salita, rispettivamente, di tre e cinque posizioni per Potenza e Matera che, tuttavia, non valgono che il 69esimo e il 74esimo posto nazionale. Pericolosamente in discesa per entrambe, invece, il parametro relativo alla popolazione, con particolare criticità per la provincia potentina, crollata di 21 posizioni (-5 per Matera). In generale, l’andamento lucano non sposta granché gli equilibri da dodici mesi a questa parte.

Anche le variazioni registrate, sia in una direzione che nell’altra, non hanno consentito particolari stravolgimenti nella classifica generale che, fatta eccezione per la categoria dei Reati, colloca la Basilicata nella parte più bassa della graduatoria nazionale che, nel sunto generale, è guidata quest’anno da Bolzano, che ha ottenuto il primo posto scalzando Milano, con Bologna a completare il podio, stabile dal 2025 oggi. In coda, invece, il Mezzogiorno la fa da padrone, con le ultime tre posizioni occupate rispettivamente da Foggia (105esima), Crotone (106esima) e Taranto (107esima). Significative, in termini di variazioni in dodici mesi, le scalate di Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, tutte in grado di guadagnare dieci o più posizioni.

Bene anche Rimini, con un discreto +6 sul 2025. Viceversa, crollo quasi verticale per Lucca (-18 posizioni), Cremona (-16), Piacenza e Sassari (-12) e Udine (-10). Per la provincia sarda, il calo ha significato il passaggio nel novero delle zone con una qualità della vita insufficiente.

I CINQUE CLUSTER TERRITORIALI E LA SPACCATURA CON IL MEZZOGIORNO

La classificazione delle 107 province italiane è stata ripartita in 5 cluster, ossia Mediterraneo (che ne conta 28), Francigena (18), Padania (20), Adriatico (32), Metropoli (9). Una strategia volta a contemplare le varie situazioni relative alla qualità della vita secondo una pertinenza territoriale specifica. Modalità che ha permesso, in sostanza, di avere un quadro più chiaro sulle varie aree geografiche, evidenziando anche quest’anno una spaccatura tra il Centro-Nord e il Sud del Paese, con una qualità della vita risultata buona o accettabile in 60 province su 107. Il Nord-Est, in particolare, risulta essere l’area trainante sul fronte della qualità della vita, considerando come le 22 province che ne fanno parte rientrano tutte nelle categorie delle promosse (qualità buona o accettabile).

«CONOSCERE IL TERRITORIO E INDIVIDUARE LE PRIORITÀ DI INTERVENTO»

Il che, chiaramente, significa come, anche nel 2026, l’Italia presenti ancora importanti aree di disagio sociale e personale, perlopiù situate nel Mezzogiorno del Paese. Da qui, la necessità di utilizzare una suddivisione pertinente per l’indagine delle varie province, con la missione primaria di instaurare una collaborazione in loco per il miglioramento dei settori più in difficoltà: «Conoscere i territori e individuarne le priorità di intervento – ha spiegato Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications – è l’obiettivo dell’indagine 2026 sulla qualità della vita. Attraverso l’analisi di 107 province italiane e di nove dimensioni di valutazione, lo studio offre un patrimonio di informazioni prezioso sia per i cittadini, che riescono così a conoscere meglio la realtà in cui vivono, sia per le istituzioni, che possono orientare le proprie scelte e programmare politiche più efficaci.

In questo percorso, la comunicazione svolge un ruolo decisivo, perché aiuta a trasformare i dati in conoscenza accessibile e a stimolare la consapevolezza dei cittadini. L’indagine è uno strumento utile per promuovere un confronto trasparente tra comunità e amministratori. Un dialogo indispensabile per affrontare le criticità e valorizzare le potenzialità di ciascun territorio».

QUALITÀ VITA A MATERA E POTENZA, L’ANALISI DEGLI ESPERTI: LA SFIDA DELLE DISUGUAGLIANZE E L’EMORRAGIA DI GIOVANI

Un’analisi condivisa anche dal condirettore di ItaliaOggi, Marino Longoni, secondo il quale «la ventottesima edizione dell’indagine sulla qualità della vita conferma il persistente divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Bolzano, Milano e Bologna si distinguono per la capacità di offrire servizi, infrastrutture e opportunità, mentre molte realtà meridionali continuano a registrare condizioni di disagio economico e sociale. Significativo il distacco territoriale, con Isernia, prima provincia del Sud, che si piazza 67esima, mentre Alessandria, ultima del Nord, alla 72esima posizione. Non mancano, però, i segnali positivi. Belluno guadagna 29 posizioni, seguita da Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia.

La sfida resta quella di ridurre le disuguaglianze e garantire maggiori opportunità e benessere a tutti i territori». Infine, secondo Alessandro Polli, del Dipartimento di Scienze sociali e economiche Università Sapienza di Roma, «i risultati dell’indagine confermano la presenza nel nostro Paese di estese aree di vulnerabilità, che si concentrano in prevalenza nell’Italia meridionale e insulare. C’è bisogno di un piano di interventi ad ampio spettro, con obiettivi da realizzarsi nel medio e lungo periodo, finalizzati a colmare il divario che separa il Mezzogiorno dal resto del territorio nazionale».

NEL SUD COSTANTE È LA PERDITA DI FORZA LAVORO GIOVANE

Una visione concorde, dunque, sull’importanza di una visione comune. Se per inerzia il Nord continua a tirare lo sviluppo, infatti, il Sud ha dimostrato di occupare un ruolo centrale nell’economia del Paese, risultando tuttavia alle prese con un handicap costante dovuto soprattutto alla perdita di forza lavoro giovane, tuttora attratta dalle possibilità offerte da altre zone d’Italia. In questo senso, è significativo che nessuna provincia del Sud sia rientrata, nel 2026, nelle prime cinquanta posizioni. Altro elemento di peso, è il piano sanitario: ben 39 province (inclusa Matera, sestultima) hanno ottenuto un punteggio inferiore a 500. Un risultato che, tuttavia, non penalizza solo il Mezzogiorno visto che, come evidenziato dagli analisti, 49 province migliorano la propria posizione rispetto all’anno precedente mentre 34 la perdono: una combinazione che fissa il livello generale su un piano medio o medio-basso su tutto il territorio.

QUALITÀ VITA A MATERA E POTENZA, L’EQUILIBRIO TRA OPPORTUNITÀ ECONOMICHE E FRAGILITÀ SOCIALI

Va comunque ricordato come, per quanto la posizione nella graduatoria finale sia frutto di una commistione dei vari fattori, non sempre (e non per forza) gli indicatori riescono a coincidere. Accade, infatti, che una provincia in top 10 per distribuzione del lavoro, paghi uno scotto salato sul fronte della sicurezza e della salute. Un segno evidente di come un avanzamento bilanciato sia indipendente dall’economia circolante. E questo proprio per la peculiarità dei territori e delle persone che lo abitano. Come chiosano gli autori dell’indagine, infatti, la questione può essere letta anche (e soprattutto) su un piano sociale.

Ovvero, sulla capacità di un territorio di combinare al meglio punti di forza e investimenti per compensare quelli di maggiore fragilità: «Il quadro – è la conclusione – è quello di una qualità della vita che richiede un equilibrio tra opportunità economiche, servizi, ambiente e condizioni sociali: i punti di forza di un territorio non sempre riescono a compensarne le fragilità.